Vigyázat. időjárási riasztás, a Balaton is érintett

Szombaton északkeleten, keleten túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, a Dunántúlon azonban gomolyfelhős lesz az ég, ott több helyen alakul ki zápor, elszórtan zivatar, néhol felhőszakadás is lehet. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, de északkeleten néhol hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű.

Szombaton napközben a Győr-Pécs városok közti széles sávban van nagyobb esélye a felhőszakadás, rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék előfordulásának, ezért Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala és Somogy megyére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.

A Dunától keletre "veszélyes" időjárási jelenség nem várható.

Vasárnap többnyire napos időre számíthatunk, de délután, este egyre több lesz a gomolyfelhő. Estig főként a Dunántúlon valószínű zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél megélénkül, a Dunántúl északi részén néhol meg is erősödhet, illetve zivatar idején a szél viharossá fokozódhat. Estefelé már a Dunántúlon északnyugatira fordul a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között várható.

