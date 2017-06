Nincs elég orvos, bezárják a Nyírő Gyula Kórház belgyógyászati osztályának felét

A kórház harmadik emeletén található belgyógyászat tegnap már teljesen kihalt volt.

Egy orvos arról számolt be a Magyar Nemzetnek: ő nemrégiben mondott fel a kórházban, és a közelmúltban több másik kollégája is így tett. Távozásának oka, hogy jobb ajánlatot kapott, és a kórházban az egyébként régóta fennálló súlyos orvoshiány miatt nagy a terhelés a rezidenseken és a szakorvosokon is.

Ráadásul mivel az intézmény országos pszichiátriai és addiktológiai intézet is, a belgyógyászaton is sok az átvett pszichiátriai beteg, ami nem túl vonzó a belgyógyásznak készülő rezidenseknek. Ők ugyanis szeretnének minél többet tanulni, többféle esetet látni.

Kitért arra is, hogy szinte minden kórházban nehézséget okoz az orvoshiány, és a határon mozog a betegellátáshoz szükséges létszám. Szerinte a Nyírő Gyula Kórházban már nagyon érett a mostani szüneteltetés, hiszen eddig is tarthatatlan volt a helyzet. A szakorvosokon hatalmas a teher, rengeteg a túlórájuk. A rezidensek is folyamatosan vándorolnak a kórházak között.

Hangsúlyozta: nővérekből is nagy a hiány, ez az összes egészségügyi intézményben probléma. Arról nincs információ, hogy az ellátást részben átvevő Honvédkórházban a megnövekedett betegszám mekkora pluszterhelést jelent majd az ottani orvosoknak és nővéreknek.

A Magyar Nemzet kereste a Nyírő Gyula Kórházat, hogy megtudja, az elmúlt fél évben hány szakorvos, rezidens és szakdolgozó hagyta el a kórház belgyógyászati osztályát, és mi az oka annak, hogy kevesebb beteget tudnak ellátni, de lapzártáig nem kaptak választ.

