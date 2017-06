Új tagja lett a NATO-nak - a nap hírei

Elhunyt Jókai Anna író, a nemzet művésze. A Kossuth Nagydíjas alkotó 84 éves volt. Jókai Annának 1966-ban jelent meg első novellája, 1968-ban pedig az első regénye. 1986 és 89 között az Írószövetség alelnöke, 1989-től elnökségi tagja, 1990-től 92-ig az elnöke volt. Jókai Anna munkásságát számos díjjal ismerték el: elnyerte a József Attila-díjat, a Magyar Érdemrend nagykeresztjét. 1994-ben Kossuth-díjjal, 2014-ben Kossuth-nagydíjjal tüntették ki és abban az évben lett a Nemzet Művésze.

Nagy-Britanniában közzétette a rendőrség a szombat éjszakai londoni merénylet három elkövetője közül kettőnek a nevét. Az egyik támadó pakisztáni, a másik marokkói származású, és egyiküket korábban már figyelték a hatóságok. Az ügyben jelenleg 11 ember van őrizetben. Theresa May miniszterelnök közölte: még nem sikerült minden áldozatot és sebesültet azonosítani, de sok közülük külföldi. Az elkövetők a London híd járdájára felhajtva gyalogosokat gázoltak el, és utána sok embert megkéseltek. Heten meghaltak, a 48 sebesült közül 18 van válságos állapotban.

Olaszországban új biztonsági rendszert dolgoznak ki a hatóságok a nyári hónapokra érkező több millió turista és a helyi lakosok védelmére. Az intézkedések között szerepel az idegenforgalmi szempontból kiemelt helyszínek, a leglátogatottabb tengerparti üdülőhelyek teljes lezárása a járműforgalom elől. Hangsúlyosabb figyelmet kapnak a tömegrendezvények, ezek környékét is lezárják, több, egymást követő ponton ellenőrizve az érkezőket.

Hivatalosan is a NATO tagja lett Montenegró. A volt jugoszláv tagköztársaság külügyminisztere letétbe helyezte Washingtonban országa csatlakozási okmányát. A mintegy 650 ezer lakosú Montenegró a NATO 29. tagállama. Az észak-atlanti katonai szervezet kollektív védelmet biztosít a szövetség tagjainak; a NATO bármely tagja elleni támadás a szövetség egésze elleni támadásnak tekintendő.

Minden legfelsőbb bíróság kötelessége az igazságszolgáltatás függetlenségének védelme, e nélkül nem lehetséges a jogállamiság és a jog előtti egyenlőség - jelentette ki a Kúria elnöke 19 ország bíráinak budapesti tanácskozásán. A négynapos konferencia megnyitóján Darák Péter kiemelte: a 21. századi jog és annak alkalmazása, egyre fontosabb szerepet játszik a társadalmi konfliktusok rendezésében szerte a világon.

Feljelentést tett az Együtt a Várkert Bazár vezetőjével szemben, hűtlen kezelés miatt. Az ellenzéki párt emellett felszólította a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy haladéktalanul mentse fel tisztségéből Gyutai Csabát, az átvilágítás dokumentumait pedig adja át a nyomozóhatóságnak. Lázár János a múlt heti kormányinfón azt mondta: meg kell várni az átvilágítás végét. A Magyar Nemzet azt írta: a vizsgálat szerint Várkert Bazár vezetője a Várgondnokság I. kerületi lakásába költözött, de két és fél év alatt sem bérleti díjat, sem rezsit nem fizetett.

Immár hét arab ország szakította meg a diplomáciai kapcsolatokat Katarral. Szaúd-Arábia és szövetségesei azt állítják, hogy Doha Iránhoz köthető fegyveres terrorcsoportokat támogat, illetve beavatkozik a belügyeikbe, amivel aláássa a térség biztonságát. Katar szerint hazugságkampány indult ellene, és az állításokból semmi nem igaz.

Moszkvának nincsenek kompromittáló adatai az amerikai elnökről - jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin az amerikai NBC televíziónak adott interjújában arról is beszélt: Oroszország tavaly nem avatkozott be az amerikai elnökválasztási folyamatba, annak nem is lenne értelme.

Élesen bírálta Al Gore volt amerikai alelnök a hivatalban lévő elnök döntését, amellyel kilépteti az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből. A Nobel-békedíjas tekintélyes környezetvédelmi aktivista megalapozatlannak nevezte Donald Trump érvelését, ami szerint a párizsi megállapodás munkahelyek elvesztésével, gyárak bezárásával és alacsonyabb jövedelmekkel járna.

Átveheti az irodalmi Nobel-díjjal járó pénzjutalmat Bob Dylan, miután pár nappal a határidő előtt eljuttatta a Svéd Akadémiához a feltételként elvárt előadását. A 75 éves amerikai énekes-dalszerző a díj történetében az első zenész. A Nobel-díj szabályzata szerint hat hónapja volt arra, hogy valamilyen formában megtartsa témába vágó előadását a díjjal járó 8 millió svéd korona, magyar pénzben negyed milliárd forint pénzjutalom átvételének feltételeként.

