A nyugdíjrendszerről vitázott az MSZP kezdeményezésére a parlament - a nap hírei

A nyugdíjrendszerről vitázott az MSZP kezdeményezésére a parlament. A vitanapot kezdeményező szocialisták egyebek mellett az éves nyugdíjemelés módszerének újragondolását javasolják úgy, hogy az új rendszer figyelembe vegye a tervezett béremelést és inflációt is. A Jobbik új nyugdíjszámítási és nyugdíjemelési rendszert vezetne be. A párt az alacsonyabb ellátást nagyobb arányban emelné, emellett lehetővé tenné, hogy a férfiak is nyugdíjba mehessenek 40 év munkaviszony után. A DK olyan rendszert vezetne be, amely a mindenkinek járó alapnyugdíjon és a munkajövedelem után járó, egyéni nyugdíjszámlán vezetett munkanyugdíjon alapulna.

Több mint 32 milliárd forint juthat nyugdíjprémiumra 2018-ban. Most először szerepel ilyen forrás a büdzsé tervezetében - mondta el az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte: a jövő évi költségvetési javaslat 3 százalékos nyugdíjemeléssel tervez, és a nyugdíjprémiumra több mint 32 milliárd forint többletforrást tartalmaz. Hozzátette: ősszel lehet majd beszélni arról, hogy pontosan mekkora összeget jelent ez a nyugdíjasoknak.

A termelés után szolgáltatási tevékenységét is Magyarországra hozza a német Viessmann csoport. A pécsi 533 millió forintos beruházást 106 millió forinttal támogatja a kormány - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az Inforádióban hozzátette: a beruházás 50 új munkahelyet teremt magasan kvalifikált emberek számára.

Nyártól elérhető a szolgáltatók kínálatában a Digitális Jólét Alapcsomag - jelentette be a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos. Deutsch Tamás elmondta: a program célja, hogy nethasználóvá válhasson az a 200-250 ezer ember, aki anyagi okok miatt nem kapcsolódott eddig a világhálóra.

Kialakult az új Nemzeti alaptanterv koncepciója - tájékoztatott a Nat kidolgozásáért felelős miniszteri biztos. Csépe Valéria az M1-en elmondta: a tervezet lényege, hogy az egyes képzési szakaszok végére megszerezni kívánt tudásanyagot és készségeket határozzák meg, és ez a pedagógusok nagyobb szakmai szabadságával jár együtt. Hozzátette: a teljes Nat és a hozzá tartozó kerettantervek kidolgozása még hosszú időt igényel.

Sztrájkot hirdet július 17-re a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, ha nem tud megállapodni a kormánytisztviselők, önkormányzati köztisztviselők és közalkalmazottak béremeléséről a kormánnyal. Boros Péterné, az érdekképviselet elnöke az Inforádióban elmondta: a 610 ezer állami munkavállalóból mintegy 200 ezren 8-10 éve nem kaptak béremelést. A szakszervezet azt követeli, hogy azok a közszolgálati alkalmazottak, akiket nem érint az idei központi bérintézkedés, részesüljenek az alapbérre megállapított bérkiegészítésben.

A nagyszámú beérkezett pályázat ellenére még van keret a fűtéskorszerűsítési programban - közölte a fejlesztés- és klímapolitikáért is felelős államtitkár. Szabó Zsolt az InfoRádióban elmondta: a 3 és fél milliárd forintos keretből várhatóan 5-10 ezer pályázat támogatható. Hozzátette: lakásonként legfeljebb 700 ezer forint támogatás adható, amely a beruházás értékének 40 százaléka.

A jövő évi költségvetésben 11 milliárd forint áll rendelkezésre a kerékpáros úthálózat fejlesztésére - mondta egy fővárosi rendezvényen a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos. Révész Máriusz közölte: a következő 5-6 évben 80-100 milliárd forint fordítható fejlesztésre.

Tavaly több mint 3 milliárd euróval javította a fizetési mérleget a turizmus. A külföldi látogatások száma 6,6 százalékkal nőtt az előző évhez képest - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Guller Zoltán kifejtette: váltásra van szükség a turizmusban. Hozzátette: az a cél, hogy az ágazat 2019 végére 16 százalékkal járuljon hozzá a GDP-hez.

A kormánypártok nagy előnyét mutatja a Nézőpont Intézet májusi felmérése. Nagy Dániel kutatási igazgató az InfoRádióban elmondta: a biztos pártválasztók között a Fidesz-KDNP szövetség 44, a Jobbik 21, az MSZP 14, az LMP és a Demokratikus koalíció 5 százalékot szerezne, ha most lennének az országgyűlési választások. A Momentum Mozgalomnak és a Kétfarkú Kutyapártnak 3 százalékos a támogatottsága.

Párizsban kalapáccsal fenyegetőzött egy férfi a Notre Dame előtti téren. A férfit egy rendőr lelőtte. A támadót végül kórházba vitték. A rendőrség lezárta teret és a környező utcákat és arra kérte az emberek hogy kerüljék el a környéket. Csaknem ezren menekültek be a katedrálisba. Az ügyben a párizsi ügyészség terrorelhárítási részlege indított eljárást, szakértők szerint ugyanis az elkövetés módja és célpontja egyértelműen iszlamista támadásra utal.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!