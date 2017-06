Jönnek a fura nevű húsok? - lapszemle

Drágulhatnak a hústermékek augusztustól, a Magyar élelmiszerkönyv módosítása szerint ugyanis augusztus elsejétől már csak a magasabb hústartalommal készülő termékek kerülhetnek forgalomba - számol be a Magyar Idők.

A Magyar Nemzet szerint hiába kommunikálja a gyógyszerhatóság, hogy biztosítva van a betegek hazai ellátása, valójában több, életminőséget meghatározó termékből is hiány mutatkozik. Egy, a lapnak nyilatkozó szakgyógyszerész szerint bár sokkal több gyógyszer érhető el most, mint 15 éve, jóval nagyobb a hiány, mint akkor, és sok a konfliktus abból is, hogy a beteg nem akar helyettesítő gyógyszert venni.

A Magyar Idők arról ír, hogy drágulhatnak a hústermékek augusztustól, a Magyar élelmiszerkönyv módosítása szerint ugyanis augusztus elsejétől már csak a magasabb hústartalommal készülő termékek kerülhetnek forgalomba. Az intézkedés hatására egyesek a receptúrát, míg mások a termék megnevezését módosítják majd, így virsli és párizsi helyett egyre több fantázianévvel ellátott áruval találkozhatnak majd a vásárlók.

A Magyar Nemzet a 2017. évi költségvetés módosító javaslatának újabb változatából arra a következtetésre jut, hogy már idén szeptembertől eltörölhetik a harmadik–negyedik osztályosok számára kötelező tartós tankönyveket is, vagyis végleg megbukik a tartós tankönyvekre vonatkozó, 2013 óta erőltetett koncepció az alsó tagozaton.

A Magyar Idők egy táborkörképet állított össze a rövidesen kezdődő szünidő előtt, kitérve arra, hogy évente legalább kétszázezer gyerek táborozik Magyarországon. A diákok csaknem nyolcszáz nyári tábor között válogathatnak, a legolcsóbbak a napközis táborok körülbelül heti nyolcezer forintért, az utazós táboroknál pedig a legkedvezőbb árúak továbbra is az Erzsébet-táborok.

A Világgazdaság arról közöl cikket, hogy 10 év alatt megduplázódott azoknak a diákoknak az aránya, aki tanulás mellett dolgoznak. Míg 2006-ban a 16 évesek 20 %-a dolgozott tanulás mellett, addig ma ez az arány már 40 %. Főként nyáron akár 2-3 szoros túljelentkezés is van a diákoknak fenntartott állásokra.

A Portfolio arról számol be, hogy az elmúlt másfél évben 67%-ról 73%-ra nőtt azon magyaroknak az aránya, akik hallottak már valamilyen uniós finanszírozású fejlesztésről a saját környezetükben, és idén tavasszal az emberek 85%-a hasznosnak is találta ezeket a fejlesztéseket. A megkérdezetteknek mindössze 11%-a gondolta úgy, hogy inkább nem hasznosak az uniós beruházások, és mindössze 2%- tartotta teljesen haszontalannak ezeket a projekteket.

A Napi.hu azt írja, hogy londoni pénzügyi elemzők jelentősen javították a közép- és kelet-európai EU-gazdaságok, köztük a magyar gazdaság idei és jövő évi növekedésére szóló előrejelzéseiket. A prognózisok a korábban vártnál nagyobb lendületet várnak elsősorban a kedvező külső környezet miatt.

A Pénzcentrum annak jár utána, hogy nyáron milyen baleseti biztosítás jár a diákoknak és milyen kiegészítő biztosítást érdemes kötnie a szülőnek akkor, ha a gyermeke táborba megy. Általános, hogy a tanulókra kötött biztosítás a köznevelésben résztvevő 3-18 év közötti korosztálynak a nyári szünet ideje alatt is jár, ez azonban nem ad átfogó védelmet, ráadásul az összegek sem túl magasak.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön a legjelentősebb hírekről. Melyik időpontban szeretné megkapni? 08:30

12:30

19:30 Feliratkozom