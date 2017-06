Beterjesztette a 2018-as költségvetés tervezetét a parlamentnek a kormány - a nap hírei

Beterjesztette a 2018-as költségvetés tervezetét a parlamentnek a kormány. A büdzsét a jövő héten fogadhatja el az Országgyűlés - jelentette ki a kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János a többletkiadások között felsorolta a paksi bővítés előkészítésének költségét, turisztikai fejlesztéseket. A miniszter beszélt arról is, hogy az elektronikus ügyintézés fejlettebb feltételeit minél gyorsabban meg kívánja teremteni a kabinet. Lázár János közölte, hogy a kabinet elfogadja a Velencei Bizottság jogi aggályait a külföldről finanszírozott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat ügyében.

A főváros saját forrásaiból egészíti ki a 3-as metró felújításához szükséges összeget, miután a kormány nem ad többletpénzt a beruházásra - jelentette be a főpolgármester. Tarlós István közölte: a jövő héten küldöttség látogat Brüsszelbe, hogy a saját gazdálkodásból származó pénzmaradványt uniós szankciók nélkül használhassa fel a beruházásra a főváros. A főpolgármester azt is elmondta: az első szakasz felújítási munkálatai már szeptember végén elindulhatnak, a másik két szakaszra pedig új tendert ír majd ki a főváros.

Ideiglenesen kivonja a forgalomból a felújított orosz metrókocsikat a BKV. A társaság az eddigi utasforgalmi futásteljesítmény tapasztalatainak értékelése miatt határozott így. Hétfőn a Kálvin téri megállóban mindkét oldalon kinyíltak a szerelvény ajtajai. Senki nem sérült meg és a jármű azonnal kiállt a forgalomból. A Metrowagonmas orosz cég által felújított szerelvényeket márciusban helyezték üzembe a 3-as vonalon, és már az első napokban, szintén ajtóhiba miatt, többször kellett kivonni a forgalomból szerelvényeket.

A köznevelésre és a felsőoktatásra fordított támogatások is emelkednek jövőre a költségvetési tervezet alapján - mondta el az oktatási államtitkár. Palkovics László hozzátette: folytatódik a pedagógusok, oktatók béremelése is. Úgy fogalmazott: 2018 továbbra is a gyermekek éve lesz, amit nemcsak a családvédelmi akcióterv, hanem az adócsökkentések és az oktatásra-nevelésre fordított források is jelzik.

Elindult a Wizz Air, diszkont légitársaság első járata Budapestről Kazahsztán fővárosába, Asztanába. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter elmondta: a csütörtökön megnyílt Világkiállításon Magyarország is képviselteti magát. Az eseményen a megújuló energiák állnak a középpontban. A magyar standon az elmúlt években kifejlesztett újdonságokat mutatják be.

A teljes népesség 46 százaléka dolgozott tavaly, derül ki a kis népszámlálás eredményeiből. A Központi Statisztikai Hivatal által készített mikrocenzus alapján a lakosság 2,6 százaléka volt munkanélküli, 28 százalék volt az ellátásban részesülő inaktívak, és 24 százalék az eltartottak aránya. Az aktivitási arány továbbra is Budapesten a legmagasabb, míg Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Tolna megyében a legalacsonyabb.

A tervek szerint 2019. július 1-jétől vezetik be az azonnali fizetések rendszerét - közölte a nemzeti bank igazgatója. Bartha Lajos elmondta: az intézkedéssel a hét minden napjának 24 órájában minden 10 millió forint alatti belföldi egyedi forint átutalásnak maximum 5 másodpercen belül meg kell valósulnia.

Továbbra is várja két közszolgáltatás-fejlesztési szerződés adatait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorától az LMP. Hadházy Ákos, az ellenzéki párt társelnöke azt mondta: először kétmillió, majd 900 ezer forintot kért volna az intézmény, hogy tájékoztatást adjon arról, mire szerződött, mennyiért és kivel.

Európai ügyészi hivatalt hoz létre 20 uniós tagállam, Magyarország nincs köztük. A pénzügyi csalással szemben fellépő szervezet felállításáról szóló politikai megállapodást luxembourgi ülésükön írták a tagországok igazságügyi miniszterei. Magyarország mellett Lengyelország, Hollandia, Málta és Svédország is jelezte, hogy jelenlegi formájában nem támogatja a vádhatóság létrehozását.

Megnyílt a 88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok a budapesti Vörösmarty téren. Závada Pál író beszédében elválaszthatatlannak nevezte a magyar és az európai kultúrát. Kocsis András Sándor, a könyvhetet szervező Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke bejelentette: a szervezet kezdeményezi, hogy Esterházy Péter születésnapja, április 14. legyen a magyar próza napja.

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda elbocsátott igazgatója szerint Oroszország beavatkozott a tavalyi elnökválasztásba. James Comey a szenátus hírszerzési bizottsága előtti meghallgatásonelmondta: Donald Trump elnök nem akarta befolyásolni őt az orosz szálak vizsgálatában. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kormányzat többször is megpróbálta lejáratni őt és az irodát, azt állítva, hogy zűrzavar uralkodik a szervezetben.

