Rejtély: továbbra sem tudni, mi okozta a metróbalesetet

"Mivel novemberig meghosszabbították a vizsgálat határidejét, gyakorlatilag év végéig nem nagyon várunk érdemi eredményt azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi okozta a 2016. december 5-én történt balesetet" – közölte Bíró Endre.

„Annyit azért lehet tudni, hogy

már végeztek néhány rekonstrukciós kísérletet:

hasonlóan csúszós pályát állítottak elő mesterségesen, amin Alstom-szerelvénnyel fékpróbákat végeztek. Ezeknek a próbáknak az értékelése, megfejtése folyik jelenleg” – mondta az egyesület elnöke.

A vezető elmondta, hogy elég összetett az ügy műszaki tartalma: egyrészt adott egy jármű, amit egy francia gyártó készített, másrészt egy vasútbiztosító berendezés, ami pedig egy német cég gyártmánya.

„Nyilván ennek a két nagy műszaki egységnek egymással kooperálnia kell, és egy ilyen balesetnél mindkét résznek a szerepét vizsgálni kell” - világított rá Bíró Endre.

Fontos körülmény lehet az is, hogy elég nehezen kapta meg ez a jármű a használatbavételi engedélyt annak idején,

sok kritika hangzott el a fékekkel kapcsolatban.

Ennek függvényében elég kellemetlen helyzet, ami most előállt, hiszen a féknek lehetett köze ahhoz, hogy ez a baleset bekövetkezett – emelte ki a Metróért Egyesület elnöke.

Hozzátette: fel kell venni a jármű gyártójával a kapcsolatot, hiszen annak ellenére, hogy a garancia lejárt ezen a járművön, a gyártó felel azért, ha egy jármű esetleg a gyártó hibájából balesetet okoz.

Bíró Endre elmondta, hogy

a szerződésben három év teljes körű garancia szerepel.

Az, hogy mennyi ideig tart a garancia, szerződésfüggő. Az orosz gyártó által most felújított szerelvényekre szintén három év garancia van, ugyanakkor van arra is példa, amikor egy gyártó akár tízéves nagyságrendű garanciát is vállal a járműre. Ez persze a jármű árában is megjelenik.

„A kettes vonalon közlekedő járművek árát tekintve elvárható lett volna egy hosszabb garancia” - véli a Metróért Egyesület elnöke.

