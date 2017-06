Hatalmas változás jön a receptek kiváltásánál

Novembertől e-receptre írják fel a gyógyszereket, azaz az orvos az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) rögzíti, kinek, milyen gyógyszert rendelt, a patikusok pedig innen olvashatják ki - értesült a Népszava.

Az e-recept bevezetésével a papíralapú beutalók és receptek sem szűnnek meg, továbbra is lehet majd kézzel vényt írni, például akkor, ha az orvos háznál ír fel betegének orvosságot. Idővel az e-recept és az e-beutaló kiszoríthatja a papíralapú rendelést, de hogy ez milyen gyors lesz, az majd a gyakorlatban, a rendszer működése közben dől el. Körülbelül egy évig még biztosan használatban marad a hagyományos vény is, de ha a beteg igazolja magát a patikában, akkor is megkapja a gyógyszerét, ha a klasszikus vényt otthon felejtette.

A gyógyszerkiváltás ettől kezdve erősen hasonlítani fog egy banki tranzakcióra,

a páciensnek igazolnia kell magát a taj-számával vagy elektronikus személyi igazolványával, s ha megkapta a gyógyszert, akkor átvételi elismervényt kell adnia a patikusnak. Az e-recepttel alapesetben

mindenki csak a saját nevére felírt gyógyszert válthatja ki,

ha egy felnőtt családtagnak vagy egy szomszédnak kell elhozni a gyógyszerét, akkor szabályos meghatalmazás kell, vagy kérni kell az orvostól a régi vényt helyettesítő papírt, amit már olyan szabadon lehet használni, mint a maiakat.

Az új rendszerben több adathoz jut az egészségbiztosító is, most csak a kiváltott recepteket tartják nyilván. Az e-recept rendszerben az orvos is láthatja, hogy a beteg mit váltott ki, s mit nem.

Néhány tucat intézményben már márciustól tesztelik az e-receptet, míg hagyományosan a fölírt gyógyszerek húsz százalékát nem váltják ki a betegek, az e-recepttel sikerült ezt az arányt tizenegy százalékkal mérsékelni. Az egészségügyi kormányzat azt is reméli, hogy csökken a túlzott gyógyszerfogyasztás is.

