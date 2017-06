Kitört a panelpánik Hódmezővásárhelyen

Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter vetette fel először, majd a közelmúltban Hódmezővásárhelyen Orbán Viktor is beszélt a tervről, hogy visszabontanák a tízemeletes panelházakat, és a programot az alföldi városban kezdenék el. A Magyar Nemzet megkérdezte az ottani panellakókat.

Lázár János tavaly áprilisban állt elő azzal, hogy a panelben élőket időszerű lenne családi házakba költöztetni, és bár úgy tűnt, az ötlet hamvába holt, idén májusban újra előkerült. Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt róla, amikor nemrég Hódmezővásárhelyre ment kampányolni: azt mondta, a lakókkal megállapodva visszabontanának egy tízemeletes épületblokkot.

Nem tudni, a program miként nézne ki, az eddigi nyilatkozatok alapján nagyjából az rajzolódott csak ki, hogy a házakat akár az ötödik szintig is visszabontanák, méghozzá lépcsőzetesen, tetőteraszokat kialakítva. Akiknek a lakása emiatt megszűnne, azok kapnának helyette másikat. Szintén a korábbi nyilatkozatok alapján sejthető az is, hogy az érintetteket családi házakba költöztetnék.

A Magyar Nemzet meglátogatta a Csengettyű közi panelház lakóit. A panelsor lépcsőházaiban 30 lakás van, összességében több mint 200 család lakik a hosszúkás épületben.

A tömbbel kapcsolatos szándékról hivatalosan sehonnan nem értesültek a tulajdonosok,

sem az önkormányzat, sem a közös képviselő nem jelezte azt a lakóknak. Az esetleges visszabontásról szóló kommunikáció tulajdonképpen úgy vette kezdetét, hogy az a benne élőket derült égből villámcsapásként érte.

A lakók véleménye megoszlik, van, aki szereti fentről a kilátást, és abszolút ellenzi a visszabontást. Ráadásul a bankhitellel is terhelt ingatlanokért aligha kapnának annyi pénzt, amelyből családi házat tudnának venni a környéken. Volt olyan tulajdonos, aki azonnali elmeorvosi vizsgálatot javasolva a tervvel előálló miniszternek, de volt, aki azzal nyitott: eleve gyűlöli a panelt, csak kényszerből él ott, a nyári meleget nem bírja, az egész közeget utálja.

Egy szomszédos épület házfelügyelője azt mondta, hivatalos tájékoztatást még ők sem kaptak, egyedül azt tudják, hogy a visszabontás a közeli szalagházat érintené. Tartanak attól is, hogy a felfordulás a környékre is kihathat. A terveket a lakók jó része ellenzi, ha pedig igaz az, hogy a munkálatok csak teljes egyetértés mellett kezdődhetnek meg, akkor a bontásra aligha kerül sor. A tulajdonosok amiatt is aggódnak, hogy a bontás az épület statikáját hogyan érintené, illetve hogy nem tenné-e veszélyessé az amúgy sem túl jó állapotban lévő elektromos rendszert.

