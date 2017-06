Még mindig a kormányra várnak a könyvkiadók, de már ők is úgy látják, zárt kapukat döngetnek

Továbbra is a kormány válaszát várja a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése a korábban elküldött hatpontos javaslatára. Ebben a Könyvbazár adósságrendezésétől kezdve a társasági adókedvezmény kiterjesztéséig több, a könyvszakma számára fontos kérdést vetettek fel – mondta a szervezet elnöke és igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

27 év alatt ez az ötödik csőd, amelyet megél a szakma,

de soha semmilyen külső segítség, sem vállalkozásoktól, sem az államtól nem érkezett – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke. Kocsis András Sándor hozzátette: bár a gazdaság több ágazatában volt korábban konszolidáció, ez a könyvszakmát nem érintette.

„Itt 2,5-3 milliárdról van szó, ami a mi szakmánknak egy irgalmatlan mennyiségű forgótőkét jelent. Ez elsősorban és kizárólag a kiadókat érinti és néhány nyomdát. Nem állami beavatkozást kérünk – ez ellen határozottan tiltakoznánk –, hanem egy olyan lehetőséget, amikor több száz munkahely kerülhet veszélybe, és

megroppanhat egy nagyon konszolidált, nagyon konzervatív adózási ág, amelyet mi jelentettünk”

- vázolta az egyesülés elnöke.

Kocsis András Sándor közölte, azért vetették fel az állami követeléskezelő központnak, hogy vásárolja fel a követeléseket, mert a várható felszámolásban egyetlen cég nagyobb eséllyel állhat szembe a felszámolóval, mint 700 beszállító.

„Még azt is elmondtam, hogy ez nyilvánvalóan egy üzleti vállalkozás, amit az unió nem tilt. Ez egy üzleti tranzakció azért, hogy bizonyos diszkontált áron történjen a felvásárlás. Minderről lehetne tárgyalni,

de jelen pillanatban teljesen zártak az ajtók”

- mondta a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke.

Péterfy Gergely, a szervezet igazgatója az Alexandra csődjéről szólva azt mondta, hogy az egyesülésük által korábban elküldött hatpontos javaslat akár külön-külön is megoldást vagy részmegoldást jelenthetne a szakma problémáira.

„Túl sok felé nem lehet fordulni, miközben arról van szó, hogy a szakma a leghatározottabban elutasítja azt, hogy belenyúljanak az autonómiájába, és olyan állami beruházás történjen, amely fenyegetné a szakma önállóságát. Ezeket a törvényi megoldásokat azonban mégsem lehet elkerülni.

Ha nem történik semmi, akkor pedig egész egyszerűen katasztrófa-forgatókönyv elé nézünk”

- közölte az egyesülés igazgatója.

A krízis ugyanis a kiadókon és a nyomdákon át egészen a szerzőkig és jogdíjakig ér el – mondta az InfoRádióban Péterfy Gergely, aki azt is hangsúlyozta, hogy ahhoz, hogy a könyvpiac megőrizze jelenlegi színességét, a most veszélyben lévő kisebb könyvkiadóknak is fenn kellene maradniuk.

Két és félszer drágább egy könyv Nyugat-Európában

A kilencvenes évek elején még a 100 ezres példányszám is elérhető volt egy-egy szépirodalmi könyv esetén, mára 30 ezer fölé alig kerülhetnek a szépirodalmi írók – hangzott el az InfoRádió Aréna című műsorában.

Ma minden 2500-3000 példány felett eladott könyv sikernek számít

a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke szerint.

„Hihetetlen dinamikával és erővel változik a könyvszakma. Azt gondolom, hogy a könyv nem egy tárgy, hanem egy életérzés, és addig lesz könyv, amíg ez az életérzés mint igény megjelenik előttünk” - véli Kocsis András Sándor, aki hozzátette: Magyarországon a jövedelmekhez képest drága a könyv.

„Főleg a fikciós témákban őrületes az ellentmondás a nyugat-európai árstruktúra és közöttünk.

Péterfy Gergő fantasztikus sikere a Kitömött barbár – ami most már több nyelven megjelent –Magyarországon 3800 forint, míg a német nyelvű kiadása 29,9 euróba, vagyis majdnem 10 ezer forintba kerül – két és félszer drágább. A nyomdaköltség ugyanannyi, csak egyszerűen a fogyasztási struktúrában teljesen másképp integrálódott ott a könyv, míg a költségeink ugyanakkorák” - mondta példaként Kocsis András Sándor.

A kiadói puffer és a szerzői javadalmaztatás összehasonlíthatatlan egy külföldi és egy magyar kiadás esetében – tette hozzá Kocsis András Sándor. Péterfy Gergely író, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének igazgatója hangsúlyozta: ennyivel kevesebb marad a szerző zsebében is.

„A '90-es évek elején egy Esterházy elkelt 80-90-100 ezer példányban. Minden írónak ez az álomszám. Nyilván nem tudjuk utolérni a szépirodalomban a neves best seller írókat, ebben nem nagyon lehet reménykedni, de a 80 ezres álomszám a '90-es években reális volt. Ez a mostani időkre nagyon összezsugorodott. Most 20-30 ezer példány fölé iszonyatosan nehéz, gyakorlatilag lehetetlen kerülni” - fejtette ki a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének igazgatója.

Péterfy Gergely szerint a visszaesés nem azt jelenti, hogy a mai írók gyengébbek lennének, mint a '90-es évek szerzői, hanem azt, hogy átstrukturálódott az olvasótábor. Ám azt nem tudta megmondani, hogy ennek az elszegényedés, egy generációváltás, vagy egyéb okai vannak.

