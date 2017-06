Elfogadták a civiltörvényt és az adócsomagot - a nap hírei

Kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország, Lengyelország és Csehország ellen az Európai Bizottság, amiért nem hajtja végre a kötelező uniós menekültkvóták felállításáról szóló korábbi döntést. A magyar kormány zsarolásnak tekinti az eljárást. A lengyel kabinet tiszteletben tartja, de nem ért egyet a testület döntésével.

Elfogadta a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényt a parlament. Az érintett egyesületeknek és alapítványoknak be kell jelenteniük, ha tárgyévi támogatásuk eléri a 7,2 millió forintot. Emellett fel kell tüntetniük honlapjukon vagy kiadványaikban, hogy külföldről támogatott szervezetnek minősülnek. A Társaság a Szabadságjogokért és a Helsinki Bizottság polgári engedetlenségbe kezd. A Társaság a Szabadságjogokért és a Helsinki Bizottság is polgári engedetlenségbe kezd. Elfogadta a büntetőeljárásról szóló új törvényt is a parlament. A 2018 júliusától hatályos új kódextől a kormány azt várja, hogy gyorsítja és hatékonyabbá teszi az eljárásokat. Szintén jóváhagyta a jövő évi adócsomagot az Országgyűlés. Ezzel az internet, a hal és a sertésbelsőség áfakulcsa is 5 százalékra csökken 2018-ban. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint az adóváltoztatások hatására 260 milliárd forinttal csökkennek az adóterhek.

A köznevelési törvény módosításának megsemmisítését kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál az LMP. A beadványt az MSZP, a Jobbik és hét független képviselő is támogatta, így több mint ötvenen írták alá. A már elfogadott és az államfő által is aláírt változtatás értelmében az érintett gyermekek osztályozási mentesítését 2030-ig kivezetik az oktatási rendszerből.

Az építőipari helyzettel, a bérköltségek emelkedésével indokolta a tervezett költségek túllépését a 3-as metró felújításával összefüggésben a főpolgármester. Tarlós István az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: hogy a 137 milliárd forintra érvényes támogatási szerződése van Budapestnek a magyar állammal, ez stabil fedezet. A fővárosnak van egy több mint 30 milliárd forintos pénzmaradványa, amely várhatóan biztosítja a metróvonal felújításának teljes befejezését. Közölte azt is, hogy nem a Bálna eladásából fedezné a főváros a szükséges pénzt, de megerősítette, hogy szó van az épület eladásáról. Tarlós István megismételte: szeptemberben kezdődhet az alagút és egy állomási szakasz felújítása, a teljes munka 2020-ra fejeződhet be.

Június végére megváltozik a nemzeti közműszolgáltatási rendszert irányító társaság neve és tulajdonosi struktúrája. A Főgáz és leányvállalatai 100 százalékban a NKM Nemzeti Közművek Zrt. tulajdonába kerülnek. A Főgáz 3,4 millió lakossági földgázfogyasztó ellátásáról gondoskodik.

Még mintegy másfél millió olyan SIM-kártya van Magyarországon, amelyek tulajdonosai nem egyeztették adataikat - értesült az InfoRádió a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól. Az érintetteknek erre június 30-ig van lehetőségük.

Az egészségügy helyzetéről szóló nyilatkozatot készített a Magyar Orvosi Kamara. A testület ebben intézkedéseket sürget a magyar lakosság kritikus egészségi állapota miatt.

Aláírta a nők elleni erőszak felszámolását célzó isztambuli egyezményt az Európai Unió. A dokumentumot az Európai Unió összes tagországa aláírta, de eddig csak 14 állam ratifikálta, Magyarország még nincs közöttük.

Nagy-Britanniában összeült a múlt héten megválasztott új alsóház. Előtte egyeztetett az együttműködési megállapodásról a brit miniszterelnök és az északír Demokratikus Unionista Párt vezetője. Theresa May bejelentette, hogy az Egyesült Királyság uniós kilépéséről szóló tárgyalások a jövő héten kezdődnek.

