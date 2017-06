Jelentős változás jön a budapesti futóversenyeken

Határt szab az úgynevezett I. kategóriába sorolt futóversenyeknek Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes előterjesztése - olvasható a Magyar Nemzetben.

A hatályos rendelet, a korábbi korlátlanságot megszüntetve, 2012-től eddig hat ilyet tett lehetővé, de a gyakorlatban már az idén is három ilyen nagy futást terveztek. A kisebb – II. és egyéb kategóriába sorolt – futóversenyek száma együttesen nem változik: kilenc ilyenre lehet számítani a jövőben is.

További szigorítások

A rendeletmódosítási javaslat jelentős szigorítani a sportesemények szervezését is. Pályázat nélkül nem lehet futóversenyt rendezni. Csökken a pályázati határidő, jóval részletesebb, és egységesített adatlapot kell kitölteni, és már előző év szeptember 20-ig be kell adni, hogy melyik eseményt mikor rendeznék meg. A szervezők kötelessége lesz a forgalomkorlátozásokról szóló tájékoztatás is, a verseny előtt 15 nappal - olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

