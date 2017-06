Terrorveszély miatt különleges intézkedések a Szigeten

Az európai titkosszolgálatok a következő hetekben is merényletekre számítanak, terrorveszély miatt egy hete megszakították a berlini Rock am Ring fesztivált - írja a Magyar Nemzet. A lap annak járt utána, milyen biztonsági intézkedéseket terveznek a nyár fesztiválok szervezői. A százezres nagyságrendű, sok külföldit is vonzó Sziget fesztivál technikai vezetője elmondta, a tavalyi változtatások után idén nem terveznek jelentősebb módosításokat a biztonsági intézkedéseken. Benis Dániel hozzátette, a repülőtereken használt beléptetési rendszerhez hasonló ellenőrzésen túl arcfelismerős kamerarendszer is működik a a Szigeten.

A törvények szerint Magyarországon minden tízezer főnél több nézőt vonzó rendezvényre úgynevezett operatív törzset, központot kell a szervezőknek felállítaniuk, ennek tagjai lehetnek a rendőrség, a tűzoltóság, a mentők, a katasztrófavédelem vagy akár az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai. Ilyen működik a Szigeten is, a Terrorelhárító Központ pedig külön bevetési egységgel lesz jelen. Külön csapat figyeli majd a közösségi médiát, és megakadályozzák vagy ellensúlyozzák az esetleges pánikkeltésre alkalmas álhírek elterjedését - olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!