Már júliustól bővülhet a lomikprogram

Már most júliusban hatályba léphetnek a lombikbébi-kezelések kiterjesztéséről szóló kormánydöntés egyes elemei - értesült a Magyar Idők.

A napilap szerdai számában emlékeztet: a kormány a meddő párok eddiginél nagyobb támogatásával is hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a jelenleginél több gyermek szülessen Magyarországon.

Európa több országában is eléri már a 10 százalékot az orvosi segítséggel fogant gyermekek aránya, Magyarországon egyelőre csak a gyermekek 3-4 százaléka születik meddőségi kezelés eredményeként, miközben mintegy 150 ezer meddő pár él hazánkban.

Az egészségbiztosító egy korábbi elemzése szerint ugyanis a lombikbébimódszerrel született gyermekek száma az évenkénti kétezer helyett ez esetben akár 3500 is lehetne. A most elfogadott változtatás részeként éppen ezért kétszeresére emelik a meddőségi kezelések támogatására fordítható, nagyjából évi 2,5 milliárd forintos keretet. Ez lehetőséget ad arra, hogy a jelenlegi évi mintegy 6500 mesterséges megtermékenyítési eljárásnál lényegesen többet végezhessenek el társadalombiztosítási finanszírozással.

A kormány szerint fontos, hogy ne legyen anyagi akadálya annak, hogy valaki igénybe vehesse a lombikprogramot. Ehhez az egyik legfontosabb lépés a kezeléseknél alkalmazott gyógyszerek támogatásának növelése. Ezek a készítmények ugyanis összességében akár több százezer forint kiadást is jelenthetnek annak ellenére, hogy az állam is mintegy 1,5 milliárd forinttal támogatta eddig is az érintettek gyógyszereit.

A napilap információi szerint most az eddigi 70 helyett 90 százalékos támogatás jár majd e készítményekhez. Emellett annyi gyermeket lehetne támogatott meddőségi kezeléssel vállalni, amennyit egy házaspár csak szeretne, ennek nem lenne anyagi korlátja.

Jelenleg Magyarországon országosan tíz centrumnak van engedélye meddőségi kezelésekre. A Magyar Idők úgy tudja, a kormány ezek fejlesztéséhez is hozzá kíván járulni.

