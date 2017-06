Mit okoz a plakáttörvény bukása?

Deák Dániel, a Nézőpont Intézet elemzője szerint meglepő, hogy elbukott parlamenti végszavazásán a kétharmados támogatást igénylő, úgynevezett plakáttörvény, amely kampányidőszakon kívül megtiltotta volna a politikai plakátok kihelyezését mind a kormánynak, mind a pártoknak.

„Korábban több ellenzéki politikus is arról beszélt, hogy érdemes lenne a kampányokat korlátozni, és átlátható módon finanszírozni azokat a plakátköltéseket, amelyeket a kampány során vagy azt megelőzően láthatunk az utcán” - emlékeztetett.

Pulai András, a Publicus Intézet vezetője azonban nem lepődött meg rajta, hogy egyik ellenzéki képviselő sem szavazta meg a kormánypárti indítványt.

Mint kifejtette: az elmúlt időszakban a Fidesz próbálja szűkíteni az ellenzék kampányozási terét, és abban a pillanatban, mikor az ellenzéknek megvan a lehetősége arra, hogy összefogjon - adott esetben olyan szereplők is, akik más ügyben nem tennék ezt -, akkor

megragadják az alkalmat és összefognak.

Deák Dániel úgy látta, hogy a korábbi szabályozás fenntartásával – látva, hogy már most a legtöbb párt kampányol az utcán – a jövő tavaszi választásokig sem várható, hogy csökkenne a politikai üzenetek száma az óriásplakátokon.

„Arra kell felkészülni, hogy ez a kampányolás nem fog megszűnni, hiszen, hogyha az egyik párt elkezdi, akkor a másiknak arra reagálnia kell és ez

öngerjesztő folyamatként tovább fog működni

az utcákon” - emelte ki.

Pulai András úgy vélte, hogy már most látszódik, melyik pártnak mekkora hozzáférése van az óriásplakátokhoz, várhatóan ez az arány a következő hónapokban is megmarad. Azt mondta, az viszont szinte biztosnak látszik, hogy sokkal inkább át fog terelődni a kampány az online területekre. „Egyrészt azért, mert a választók is sokkal inkább jelen vannak az online területen, másrészt pedig azért, mert a Fidesz és a kormányzat elég sokat tesz azért, hogy minden más területen szűkítse a lehetőségeket, illetve olyan nyomasztó fölényben fog mindenhol máshol megjelenni, ami ebbe az irányba tereli a kampányt” - vélekedett.

Deák Dániel kitért arra is, hogy a korai kampánykezdés a bizonytalan szavazók kifáradását eredményezheti, amelynek nyomán jövő tavasszal leginkább a biztos szavazók járulhatnak az urnákhoz.

