Csak a magyarok fele nyaral, ők viszont meglepetést okoznak

Minden második magyar tervez idén üdülést – derül ki a GfK országos, ezer fő megkérdezésével készült kutatásából. A válaszok szerint a nyaralók jellemzően a vízpartra utaznak. A legnépszerűbb hazai úti cél továbbra is a Balaton, külföldi pedig a horvát, görög és olasz tengerpart, valamint Erdély.

A GfK legfrissebb, az idei nyaralási terveket vizsgáló ezerfős, országos, reprezentatív felmérésének adatai azt mutatják, hogy hazánk lakosságának a fele tervez nyaralást idén. Mind a belföldi, mind a külföldi úti célok között

első helyen szerepelnek a „vizes” helyek:

tavak, tengerek vagy fürdőhelyek.

A nyaralók

A magyar lakosság 54 százaléka tervez utazást idén nyáron, 32 százalékuk belföldi úti célban gondolkodik, 10 százalékuk külföldre készül és 12 százalék bel- és külföldi utazást is beiktat a nyári szabadságába.

A nyaralás tervezését számos tényező befolyásolja, amelyek egyike az életkor. Az 50 évnél idősebbek körében már többségben vannak a nyaralást nem tervezők. Míg a 20–29 évesek jellemzően külföldre utaznak, addig a 40–49 évesek szívesebben pihennek a határokon belül. Csak belföldi utazást az átlagnál nagyobb arányban terveznek a négy vagy több fős háztartásokban élők (43 százalék) és a legalább két gyermeket nevelő családok (55 százalék).

Arról, hogy kik azok, akik belföldi és külföldi nyaralást is terveznek Dörnyei Otília, GfK Industry Lead Travel&Logistics úgy fogalmazott:

„Az idén határokon innen és túl is üdülést tervezők körében az átlagnál szignifikánsan többen vannak a most 20–29 éves Y-generáció tagjai és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők. Úgy látjuk, könnyebben terveznek egynél is több nyaralást az idejükkel talán szabadabban gazdálkodó vállalkozók, a szellemi munkát végző alkalmazottak, és természetesen a magasabb jövedelmi státuszúak (380.000 forintnál több havi összjövedelemmel rendelkező háztartások). A külföldre és belföldre egyaránt utazók között felülreprezentáltak a Budapesten élők.”

Nem nyaralók

A megkérdezettek 41 százaléka nem tervez üdülést idén a nyári hónapokban, és 5 százalék még nem döntötte el, hol és hogyan tölti a szabadságát. Jellemzően az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon, a 2000 főnél kisebb településeken és az egyszemélyes háztartásban élők nem terveznek idén nyaralást. A jövedelem és az üdülési tervek közötti kapcsolat kézenfekvő, hiszen a nyaralás pénzbe kerül. A havi 290.000 forintnál kevesebb háztartási összbevétellel rendelkezők, a nyugdíjasok (61 százalék), valamint a szakmunkás végzettségűek (53 százalék) az átlagnál nagyobb arányban döntenek az otthonmaradás mellett.

Akiknek a Balaton a Riviéra

A belföldi nyaralást tervezők 23 százaléka még nem döntött a pontos úti célról, és elképzelhető, hogy ez ad-hoc jelleggel fog megtörténni. Ők jól irányzott és folyamatos kommunikációval, rájuk szabott szolgáltatásokkal, speciális ajánlatokkal

még befolyásolhatók.

A felmérés adatai szerint a legvágyottabb hazai úti cél idén a magyar tenger: a belföldi utazást tervezők 46 százaléka a Balatont választja, közülük is leginkább a 15–19 éves korosztály (61 százalék), valamint a négy vagy több fős családban élők (56 százalék) terveznek itt nyaralni.

Belföldi utazásra tízből nyolcan személygépkocsival indulnak, a vasúti közlekedést az átlagnál magasabb arányban (40 százalék) a 30 évnél fiatalabbak veszik igénye.

Idén nyáron átlagosan kevéssel több mint 80 ezer forintot terveznek költeni fejenként a belföldön utazók. Ez az összeg a jövedelem emelkedésével párhuzamosan nő: a magasabb jövedelműek körében meghaladja a fejenkénti 100 ezer forintot.

És akiknek cél az igazi Riviéra

A külföldre utazók előre terveznek és nem eseti jelleggel hoznak döntést: tízből közel kilencen már tavasszal lefixálták az úti céljukat. Az idén külföldi nyaralást tervezők körében Horvátország a favorit, az utazók 24 százaléka választja délnyugati szomszédunkat. Görögország, Erdély és Olaszország, de Spanyolország, Németország és Ausztria is az előnyben részesített országok között szerepel.

Érdekes a 20–29 éves Y-generáció választása: legtöbbjük ugyan európai utazást tervez, de

nem a „klasszikus” nyári desztinációkat célozza meg,

hanem pl. Dániát, Írországot vagy Hollandiát. 10 százalékuk a tengerentúlra utazik, a többiek pedig Észak-Afrikát, Ázsiát és Ausztráliát célozzák meg.

Külföldi utazás esetében a repülő egyértelmű versenytársává válik az autónak. A külföldre utazók fele tervez autóval elindulni, míg 43 százalék – a budapestiek körében 59 százalék – a repülőre voksol. A fővárosban élőkön kívül a 20–29 évesek jelentik még a légitársaságok fő célcsoportját, körükből idén nyáron közel 60 százalék repülővel tervez külföldre utazni. Buszos utazást elsősorban a felsőfokú végzettségűek és az 50 év felettiek terveznek.

A külföldi nyaralás során az egy fő által elkölteni tervezett összeg átlagosan 170 ezer forint, az aktív korú 30–59 év közöttieknél viszont a 200.000 forintot is meghaladja ez az összeg.

