Megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek a plakáttörvényt a köztársaság elnök - a nap hírei

Megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek a burkolt pártfinanszírozás megakadályozását és az átlátható kampányfinanszírozás biztosítását célzó törvényt a köztársaság elnök. Áder János azt írta: nem ért egyet a jogszabállyal, mert szerinte az ellentmondásos, értelmezhetetlen és végrehajthatatlan rendelkezéseket tartalmaz. A kormánypárti törvénymódosítás kampányidőszakon kívül megtiltotta volna a politikai plakátok kihelyezését a pártoknak.

Nem adják fel az átlátható kampánytevékenység érdekében javasolt törvénymódosítást a kormánypártok - jelentette ki az országgyűlés elnöke. Kövér László az Inforádió Aréna című műsorában azt mondta: a képviselőcsoport megpróbálja összegyűjteni az ehhez szükséges kétharmados támogatást. A parlament elnöke úgy fogalmazott: ha a köztársasági elnök újra tárgyalásra visszaküldi a törvényt és a frakciók is kezdeményezik, akkor elképzelhető, hogy rendkívüli ülést tart a parlament.

A jövő évi költségvetés támogatja a családok erősödését és biztosítja a kedvező gazdasági folyamatok fennmaradását - jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter, miután a parlament elfogadta a 2018-as büdzsét. Varga Mihály azt mondta: jövőre 4,3 százalékos növekedéssel, 2,4 százalékos államháztartási hiánnyal és 3 százalékos inflációval számol a kormány.

Még ebben a hónapban elköltözik ideiglenes, 11.kerületi helyére a Sportkórház a Testnevelési Egyetem bővítése miatt - erősítette meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János a kormányinfón arról beszélt: a kabinet később tízmilliárd forintból egy új Sportkórház létrehozásának feltételeit is szeretné megteremteni. Szólt arról is: elkerülhetetlennek látja a családi otthonteremtési kedvezmény rendszerének felülvizsgálatát. A kötelezettségszegési eljárás elindításával összefüggésben megjegyezte: továbbra sem enged be területére migránsokat Magyarország és visszautasítja, hogy az Európai Bizottság kettős mércét alkalmaz vele szemben

Csütörtökön véget ért a tanév, kezdődik a két és fél hónapos nyári szünet több mint 1 millió általános és középiskolás számára. A diákok idén is több tábor és programlehetőség közül választhatnak a szünidő tartalmas eltöltésére, és a diákmunkákat tekintve is széles a választék. A tanulók dolgozhatnak például pénztáros, úszómester, rendezvényi kisegítő munkakörben, emellett várják őket nyelvtudást igénylő munkákra.

A legmagasabb szintű gyermekellátásra alkalmas, speciális rohamkocsi áll szolgálatba Balatonfüreden a hétvégén a nyaralási szezonra - tájékoztatott az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője. * Győrfi Pál hozzátette: a szezonban teljes kapacitással működik a teljes gépkocsipark, és megerősített személyzet végzi a munkát. Ahol nincs a környéken mentőállomás, ott ideiglenes mentési pontot létesít a szolgálat.

Jogerősen hatályon kívül helyezte a bíróság az elsőfokú ítéletet a röszkei átkelőnél 2015-ben történt tömegzavargás miatt terrorcselekmény elkövetésével vádolt szír férfi ügyében. A Szegedi Ítélőtábla új eljárás lefolytatását rendelte el.

Megszületett a döntés a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának sorsáról. Csányi Sándor MLSZ-elnök az állami televízióban közölte: Bernd Storck a helyén marad. A német szakembert szerepvállalása a válogatott Andorra elleni pénteki veresége után vált kérdésessé, Bernd Storcknak a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége előtt kellett beszámolnia.

Este kilenc órától megkezdődött az olasz vasutasok 24 órás munkabeszüntetése. A sztrájkhoz pénteken a légiközlekedésben dolgozók, valamint a városi tömegközlekedés is csatlakozik. A vasútnál a nemzetközi járatok és a nagysebességű vasúthálózat közlekedése biztosított, a helyi vonatjáratok azonban csak a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban garantáltak. Az Alitalia olasz légitársaság 170 pénteki járatát mondta le. Az olaszországi repülőjáratok szombat délelőttig akadozhatnak. A városi tömegközlekedési sztrájk mindenhol más ütemezésű lesz.

Londonban 17-re emelkedett a szerda hajnali toronyháztűz halálos áldozatainak száma - közölte a rendőrség. A legutóbbi adatok szerint még több mint 30-an vannak kórházban, közülük 17 embernek továbbra is válságos az állapota. A londoni tűzoltóság parancsnoka szerint még megközelítőleg sem lehet tudni, hányan lehettek a teljesen kiégett toronyházban. Theresa May miniszterelnök a helyszínen tett látogatása után a tűzeset teljes körű kivizsgálására tett ígéretet.

