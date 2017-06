Egész nyáron katasztrófa lesz az utazás Horvátországba

A horvátországi határátkelőknél hosszas várakozásra kell számítani, turnusváltáskor, szombatonként már most negyven percet kell állni az ellenőrzések miatt, és ez a főszezonban egy-két órára is emelkedhet – írja a Magyar Idők. Ráadásul a tengerhez jutás költségei is emelkedtek.

Már májustól megnőtt a várakozási idő a magyar–horvát határon, mivel az Európai Unióban szabad mozgási joggal rendelkező polgárok úti okmányait be- és kilépéskor nemcsak ellenőrizni kell , hanem össze is kell vetni a schengeni információs rendszerrel, illetve az Interpol lopott vagy elveszett dokumentumokra vonatkozó adatbázisával, hogy a hatóságok meggyőződjenek arról, az illető nem jelent biztonsági kockázatot, közrendvédelmi vagy közegészségügyi kockázatot az EU-ban. A szigorítás minden olyan uniós belső határra is vonatkozik, ahol a tagállamok még nem állapodtak meg a határellenőrzés megszüntetéséről, így ez érinti a magyar–horvát határszakasz átkelőit is – olvasható a Magyar Időkben.

Nemcsak közúton,

a vasúti határátkelőkön is szigorúbb az ellenőrzés.

Az uniós döntés miatt a nemzetközi vonatokon indulás előtt az összes utas iratát átnézik. A szigorítást a schengeni külső határokon a terrorizmus elleni harc részeként vezette be Brüsszel. Azt remélik, hogy így könnyebben nyomon követhetők lesznek azok a radikális iszlamisták, akik másod-, illetve harmadgenerációsként már uniós állampolgárok.

A schengeni országokba utazók ezért jobban teszik, ha korábban indulnak, és ellenőrzik okmányaik érvényességét. A horvát szigetekre indulókra ez fokozottan érvényes, mert a komphajók nem várják meg a késő autósokat.

Drágább is

Emelkedtek a tengerhez jutás költségei is. Horvátországban az autópályákon fizetőkapus rendszer van, a díjat az autópályáról lehajtás után szükséges rendezni. A Magyar Idők számításai szerint egy négytagú család útja Splitig, majd komppal valamelyik horvát szigetig – Bracig, Hvarig, Visig – a 41 forintos árfolyamú horvát kunával számítva húsz-harmincezer forintba is kerülhet.

