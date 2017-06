Elhunyt Helmut Kohl – a nap hírei

Elhunyt Helmut Kohl volt német kancellár; 87 éves korában érte a halál. A kereszténydemokrata politikus 1982 és 98 között állt a Német Szövetségi Köztársaság kormányának élén. Ő volt a leghosszabb ideig hivatalban lévő kancellár, és nevéhez fűződik a német újraegyesítés. Helmuth Kohl 26 év aktív politizálás után 2002-ben vonult vissza. Az utóbbi időben sokat betegeskedett és péntek reggel otthonában érte a halál. Helmut Kohl halála miatt több egykori és jelenlegi vezető politikus fejezte ki részvétét. Angela Merkel német kancellár úgy fogalmazott: a politikus életét Németország egységének helyreállítása és Európa egységének megteremtése határozta meg. Orbán Viktor kormányfő Magyarország barátjának nevezte Helmut Kohlt.

Az államfő szerint nem befolyásolja a külföldről támogatott szervezetek tevékenységét a kedden elfogadott civiltörvény, csak további adminisztrációs kötelezettségük keletkezik. Áder János hivatala azután közölte ezt, hogy a köztársasági elnök aláírta a jogszabályt. A törvényt az ellenzéki pártok és az érintett szervezetek is elutasították. Közben a Velencei Bizottság jelezte: továbbra is aggályos a magyar szabályozás, mert az csak részben felel meg a testület korábban megfogalmazott ajánlásainak.

Magyarország a kötelezettségszegési eljárás ellenére is kitart a migrációs politikája mellett - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában azt mondta: a nemzeti konzultációban részt vett magyarok kinyilvánították, hogy nem akarnak olyan kísérlet részesei lenni, amely az európai hagyományokat átalakítva vegyíti a magyar kultúrát más népek kultúrájával.

A parlament rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezheti a Fidesz. Kósa Lajos frakcióvezető bejelentette: cél az úgynevezett plakáttörvény lezárása. A köztársasági elnök szerdán megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek a burkolt pártfinanszírozás megakadályozását és az átlátható kampányfinanszírozás biztosítását célzó törvényt. Áder János szerint a jogszabály ellentmondásos, értelmezhetetlen és végrehajthatatlan rendelkezéseket tartalmaz.

Törvényjavaslatot nyújt be a tiszta és egyenlő kampány érdekében az MSZP. Tóth Bertalan, frakcióvezető elmondta: a szocialista párt egy korábbi javaslatát nyújtja be az Országgyűlésnek, amelyben azt kezdeményezi, hogy szűnjön meg a közpénzből való kampányolás és legyen egyenlő esélye a pártoknak. Közölte azt is, ha lesz a plakáttörvény miatt rendkívüli parlamenti ülés, akkor az MSZP ötpárti egyeztetést kezdeményez a javaslatairól.

A csatlakozási okmányok átadásával és az első tőkerészlet átutalásával Magyarország csatlakozott az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankhoz - közölte a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály a pekingi székhelyű nemzetközi pénzügyi intézmény Koreában zajló éves közgyűlése után beszélt erről. A taggá váláshoz szükséges nemzetközi megállapodást májusban fogadta el az Országgyűlés.

Országszerte megemlékezéseket tartottak az 56-os vértanúk emléknapján. Budapesten a Vértanúk terén koszorúzást tartottak Nagy Imre, az 1956-os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke és mártírtársai kivégzésének 59. és újratemetésének 28. évfordulóján, az egykori kormányfő szobránál. Nagy Imrét, az 1956-os forradalom és szabadságharc törvényes miniszterelnökét és mártírtársait 1989. június 16-án helyezték végső nyugalomra a Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájában.

Lát lehetőséget a további adócsökkentésre az Állami Számvevőszék elnöke. Domokos László a csütörtökön elfogadott jövő évi költségvetésről elmondta: folytatódnak a gazdaság fehérítését szolgáló intézkedések. Úgy vélte: az ebből származó extra adóbevételt az államnak oda kellene adnia a törvénytisztelő cégeknek és magánszemélyeknek kisebb adókulcsok, vagy célzott kedvezmények formájában.

Tervezet még nincs, de zajlik a konzultáció a szakmával a tanév meghosszabbításáról - közölte a köznevelésért felelős helyettes államtitkár. Maruzsa Zoltán az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: ha el tud indítani egy tömeges, országos táboroztatási programot a kormány, a többi között játékos nyári foglalkozásokkal, nem drágán, azzal kiegészülhet a tanév.

Londonban 30-ra emelkedett a szerda hajnali toronyháztűz halálos áldozatainak száma. A legutóbbi adatok szerint még 24-en vannak kórházban, 12 embernek kritikus az állapota. A hatóság szerint semmi nem utal arra, hogy gyújtogatás történt. Közben tüntetők törtek be rövid időre a londoni Kensington and Chelsea kerület tanácsának épületébe, mert a tűz károsultjai továbbra sem kaptak garanciát lakhatásuk mielőbbi megoldására.

Az emberi jogi helyzet javításához kötötte az Egyesült Államok Kuba-politikáját az amerikai elnök. Donald Trump Miamiban tartott beszédében bejelentette: azonnali hatállyal törli elődje, Barack Obama szerinte megállapodását Kubával, mert az elhibázott.

41 év után felbontotta főszponzori szerződését a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal a McDonald's. A felek megállapodtak az egyezség azonnali megszüntetéséről, amelyből így három évvel korábban lépett ki az amerikai gyorsétteremlánc. A multinacionális vállalat 1968 óta támogatta az ötkarikás játékokat, 1976 óta pedig egyik főszponzora volt.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!