Orbán Viktor: Magyarország kitart a migrációs politikája mellett

Magyarország a kötelezettségszegési eljárás ellenére is kitart a migrációs politikája mellett – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Orbán Viktor reggeli rádió interjújában azt mondta: a nemzeti konzultáció után a migránsok kötelező betelepítése ellen már nemcsak a kormány, hanem a magyar nép is harcol. Hozzátette: a magyarok kinyilvánították, hogy nem akarnak olyan kísérlet részesei lenni, amely az európai hagyományokat átalakítva összevegyíti a magyar kultúrát más népek kultúrájával. Mi magyar Magyarországot és európai Európát akarunk. Nem akarunk részt venni az országot és Európát átalakító kísérletekben - fogalmazott a miniszterelnök.

"Bevallom férfiasan, nemzeti konzultáció nélkül is elég elszánt tudok maradni" mondta Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy a visszaküldött válaszok nélkül is kitartott volna migrációs politikája mellett. A miniszterelnök úgy vélte: a kifelé mutatott kép miatt is fontos volt a konzultáció és az azon részt vevők magas száma. A miniszterelnök azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az Európai Bizottság kedden kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország, Lengyelország és Csehország ellen, amiért nem hajtják végre a kötelező uniós menekültkvóták felállításáról szóló korábbi döntést.

"Az amerikaiakhoz képest mi finomak és udvariasak vagyunk,"

ezért érdekes, hogy hogyan reagáltak az új magyar civiltörvényre, mondta Orbán. Szerinte ott brutálisabb a szabályozás.

"Ha valakinek pénzt adnak, annak oka van. Nekünk pedig jogunk van tudni, hogy kik és miért adták azt a pénzt,"

a törvényt pedig mindenkinek be kell tartani, reagált a TASZ és a Helsinki Bizottság által bejelentett polgári engedetlenségére.

A magyar futball helyzetéről szólva Orbán Viktor úgy fogalmazott:

"engem már kevés dolog lep meg."

Egy Mohács után vagyunk, ami Andorrában történt az az volt - tette hozzá a miniszterelnök. A miniszterelnök drukkol Csányinak, az MLSZ elnökének, hogy a szétszéledő csapatokat összehalássza és felépítse újra a válogatottat.

A kormányfő beszélt az Európai Unió lelőtt álló kihívásokról is. Ilyennek tartja a versenyképesség javítását, a terrorizmus visszaszorítását, a balkáni és az ukrajnai helyzet kezelését, valamint a népességcsökkenés megállítását.

A csütörtökön elfogadott jövő évi költségvetés témáját érintve Orbán Viktor kiemelte, hogy 2018-ban növekedni fognak a bérek, a családok pedig minden támogatást megkapnak a gyermekvállaláshoz.

