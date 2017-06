Tartósan olcsóbb lehet a benzin, de globális recesszióval fizethetünk érte - lapszemle

A Magyar Idők a nemzetgazdasági miniszterrel közöl interjút. Varga Mihály szerint Magyarország már eddig is százmilliárdot költött az illegális migráció feltartóztatására és a jövő évi költségvetésben is van rá pénz. A tárcavezető közölte, hogy a kormány ősszel újabb munkaügyi intézkedéseket vezethet be, amelyekkel a munkanélkülieknek és a közmunkásoknak kínál lehetőséget.

A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy a legelemibb fejlesztéseket sem hajtották végre azokon a Mi–17-es helikoptereken, amelyek a Honvédelmi Minisztérium megbízásából az elmúlt háromnegyed évben nagyjavításon estek át Oroszországban, mintegy négymilliárd forint értékben. A gépeken továbbra sincs önvédelmi berendezés, amely nélkül a személyzetnek fikarcnyi túlélési esélye sincs a harcmezőn -- írja a lap.

A Népszavában az olvasható, hogy ahol légvezetékek segítségével biztosítják a háztartások villamosenergia-ellátását, ott az ingatlantulajdonosoknak kell gondoskodniuk a kábelek közelébe nyúló faágak eltávolításáról. Ha elmulasztják, akkor a szolgáltató végezteti el a munkát.

A Világgazdaság azt írja, hogy a pályázói igényekre reagálva újabb keretemelés várható a kis- és középvállalkozások versenyképességének növelését célzó hitelprogramban. A magyar cégek 144 milliárd forint értékben igényeltek támogatást.

A Portfolio a General Electric leköszönő vezérigazgatóját idézi. Jeff Immel szerint hülyeség, hogy a robotok öt éven belül átveszik az akkorra teljesen automatizált gyárak irányítását. Nem kell attól tartani, hogy rövid távon tömegesen szűnnek a munkahelyek a gépek miatt. A vállalatoknak inkább arra kell fókuszálniuk, hogy az új technológiai eszközökkel hatékonyabbá tegyék a dolgozóikat - figyelmeztet a távozó cégvezető.

A napi.hu szerint egy energiatudós azt állítja, hogy 30 dollárra eshet az olaj hordónkénti ára és ott is maradhat egy ideig. Ez jó hír az olcsóbb benzinre áhítozó autósoknak, nem annyira jó viszont a világnak, mert globális recesszióhoz vezethet - olvasható a portálon.

A Pénzcentrum azt írja, hogy a posta új szabálya szerint ma már nem lehet akkora levelet küldeni, ami nem fér be a postaládába. Emiatt az interneten rendelt nagyobb termékeket már kizárólag csomagként lehet feladni, ami a postaköltség emelkedéséhez vezet.

