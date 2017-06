Zajlanak a tárgyalások a CEU-ról - a nap hírei

Franciaországban a Köztársaság lendületben abszolút többséget szerzett a törvényhozási választások második fordulójában. Az urnazáráskor ismertetett felmérés szerint Emmanuel Macron elnök pártja és a szintén centrista Francois Bayrou Demokrata Mozgalom nevű tömörülése 355 mandátumot szerez az 577 fős Nemzetgyűlésben. A Köztársaságiak vezette jobbközép 125 képviselői helyre számíthat. A Szocialista Párt várhatóan 34 képviselőt juttat a törvényhozásba. A Lázadó Franciaország nevű radikális baloldali pártnak 19 képviselője lehet, míg a Marine Le Pen vezette Nemzeti Front 8 helyet szerez a törvényhozásban. Franciaországban rekord-alacsony részvétel mellett tartották a nemzetgyűlési választások második fordulóját.

Megkezdődnek hétfőn Brüsszelben az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépéséről szóló tárgyalások. Az első találkozón egyebek mellett az állampolgárok jogai, a pénzügyi rendezés, az északír határ kérdése lesz napirenden. Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója és David Davis brit Brexit-ügyi miniszter vezeti az egyeztetéseket. A brit kormány azt szeretné, hogy párhuzamosan folyjanak a tárgyalások a kiválásról valamint az Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatáról.

Hétfőn adja át a visegrádi csoport soros elnökégét Beata Szydlo lengyel kormányfő Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek a varsói csúcstalálkozón. A ceremónia délután a varsói Király Várban lesz, miután a V4-országok: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia miniszterelnökei értékelik az elmúlt évben megvalósított kezdeményezéseket. Ezt megelőzően a visegrádi vezető politikusok a Benelux-államok kormányfőivel egyeztetnek. A bővített formátumú munkamegbeszélésen az Európai Unió jövőjéről, a folyamatban lévő brit kilépés erre gyakorolt hatásáról lesz szó. Napirenden szerepel a migrációs válság kezelése is.

A családok megerősítése és a munkát vállalók segítése a legfontosabb eleme a jövő évi költségvetésnek - mondta a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály a Kossuth Rádióban közölte: a gazdasági növekedés többletbevételei fedezik a társasági adókulcs és a munkát terhelő járulékok csökkentése miatti kiesést, így továbbra is egyensúlyi lehet a költségvetés. Hozzátette: a parlament úgy fogadta el a módosításokat, hogy a hiány mértéke nem változott, jövőre 2,4 százalékos államháztartási hiányt tervez a kabinet.

Magyarországon még több mint 1 millió ember tervezi, hogy a jövőben külföldön vállal munkát. A fiatalok körében csaknem 40 százalékos ez az arány. A Publicus Intézet reprezentatív felmérése szerint a kivándorlást tervezők leginkább az alacsony fizetések, a bizonytalan jövő és a hazai közélet viszonyai miatt hagynák el az országot. Tízből hat megkérdezett tapasztalja azt, hogy munkaerőhiány van a környezetében, amelynek véleményük szerint a legfőbb oka az alacsony fizetések, és az elvándorlás. A felmérésből az is kiderül, hogy a válaszadóknak átlagosan majdnem 6 közeli családtagja, vagy ismerőse vándorolt már ki, és ugyanennyien vállalnak tartósan munkát külföldön.

Letették a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar új szárnyának alapkövét. Az épületben kap majd helyet a hagyományos kínai orvoslási részleg is. Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a rendezvényen arról beszélt, hogy az új beruházás fontos lépés a magyar oktatásnak, az egészségügynek, és a magyar-kínai orvostudományi együttműködésének, amelynek több évre visszanyúló hagyományai vannak. A Szentkirályi utca 12. szám alatt lévő, most parkolónak használt telken megvalósuló beruházáshoz a Semmelweis Egyetem 800 millió forinttal, a kormány pedig további 1,4 milliárd forinttal járul hozzá.

Folynak a tárgyalások a CEU-ról New York állam kormányzói hivatala és a magyar kormány között - írja értekezésében az intézmény rektora. Egy angol nyelvű portálon Michael Ignatieff úgy fogalmaz: szeretné, ha sikerrel zárulnának az egyeztetések és az egyetem folytathatná megszokott, normális életét Budapesten. A hvg.hu-n magyarul is megjelent írásban az intézmény vezetője megemlíti Soros Györgyöt is, szerinte senki nem tett többet Magyarországért, mint a magyar származású amerikai üzletember és senkit nem gyaláztak meg még igazságtalanabbul.

A portugál kormány háromnapos nemzeti gyászt hirdetett, miután 62 ember meghalt és több mint 50 megsérült egy pusztító erdőtűzben. A lángok egy Lisszabontól kétszáz kilométerre északkeletre fekvő település közelében, az autóúton érték az áldozatok egy részét. A számos falut fenyegető tüzet a rendőrség szerint egy villám okozhatta. Portugália kérésére Spanyolország és Franciaország is több repülőgépet küld a térségbe, a lángok megfékezésén dolgozó 700 tűzoltó mellett 360 katonát is az érintett területre vezényelnek. A Külgazdasági és Külügyminisztériumnak nincs tudomása magyar áldozatról.

Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas filmje nyerte a Sydneyi Filmfesztivál fődíját. Az ausztrál mustrán 11 alkotás versengett a legjobb film díjáért. A Testről és lélekről rendezője személyesen vette át a fődíjat és az azzal járó 60 ezer ausztrál dolláros, mintegy 12 és fél millió forintos pénzjutalmat. A zsűri elnöke bátor és a filmművészet élvonalába tartozó alkotásként méltatta Enyedi Ildikó filmjét, amely a februári Berlinalén is diadalmaskodott.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!