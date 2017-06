Csak az állam segíthet az autópályák vadjaival szemben

Nyáron emelkedik a vadbalesetek száma, ilyenkor nappal is többet mozognak az állatok, és gyakran kelnek át a közutakon is. A vaddal való ütközés igencsak veszélyes és gyakran költséges. Megelégelték a vadászok is, hogy egyre több vaddal ütköznek az autók az M7-es autópályán, ezért állami segítséget szeretnének.