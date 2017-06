Vészhelyzet a Balatonnál

„Vendégorvosokkal” tudják csak ellátni nyáron a a balatoni betegforgalmat a siófoki kórházban, melynek a betegforgalma a három nyári hónapban a háromszorosa az őszi-tavaszi hónapokénak. Ezen a nyáron legalább 20 „légiós” doktort várnak a hazai kórházakból, Debrecentől Tatabányán át Zalaegerszegig.

Nagy Gábor orvosigazgató a Népszavának azt mondta:

leginkább a sürgősségi osztályra és a traumatológiára kell a nyári erősítés.

Az egész szezon alatt igen nagy a siófoki intézet terhelése, különösen a nagyobb rendezvények, így a zamárdi Balaton Sound idején nő meg a sürgősségi osztály „látogatottsága”, a különböző sérülésektől a kábítószeres esetekig.

A vendégorvosok zöme a család nyaralásával is összeköti a siófoki szerződéses munkát. Sokan szabadságot vesznek ki erre az időre az „anyakórházukban”, néhányukat a nővérszállón helyezik el, de olyanok is akadnak, akiknek balatoni nyaralójuk van. Más kérdés, hogy ilyen körülmények között hogyan piheni ki az éves stresszt és fáradalmakat az, aki még a szabadsága idején sem tudja letenni a munkát.

A Dél-Dunántúlon egyébként is sok a betöltetlen kórházi állás és orvosi praxis, a somogyi apófavakba, de még akár a dél-balatoni kisvárosokba sem szívesen szegődnek el a szakemberek. Sok kaposvári orvos év közben is „ingázik”, például Tabra, Nagyatádra, Fonyódra. Nyáron három-négyszeresére is felduzzad az itt élők aránya: csak Siófokon például a 25 ezer állandó lakosból ilyenkor 100 ezer lesz. Több a nyaralóbaleset is, épp ezért vendégorvosok nélkül összeomlana az ellátás, főként a traumatológián, ahol „szakmányban” kell ellátni a ficamokat, töréseket, zúzódásokat.

