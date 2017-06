Milliós bírságot kaphat jó néhány nyaralótulajdonos

Az országot járva sok helyen találkozhatunk olyan fapados nyaralókkal, melyek esetében egy lakóautó vagy mobilház áll egy amúgy üres telken. A csábító megoldás azonban nagyon drága is lehet.

Sokan vannak Magyarországon, akiknek nincs elég pénzük, hogy nyaralót vegyenek, de vágynak a rendszeres hétvégi kikapcsolódásra. Felkapott vidékeken, például a Balaton mellett vesznek egy kisebb telket, és egyszerűen rátesznek egy lakókocsit. Akinek egy kicsit több pénze van, az mobilházat vesz lakókocsi helyett, cserébe magasabb komfortszinten tölti a hétvégéket.

A recept tehát egyszerűnek tűnik, a fenti telkek bármelyikét is választjuk, kétmillió forint alatt juthatunk nyaralóhoz az ország szinte bármely pontján. Azok viszont, akik megvalósították a fapados nyaraló koncepcióját,

óriási kockázatot vállaltak.

"Nyaralókra eleve nem vonatkoznak a lakásokra írt új szabályok, továbbra is, mérettől függetlenül, engedélyt kell kérni az építésükre. Ezt az engedélyt pedig nagyon sok mobilház esetén szinte lehetetlen megkapni. A legtöbb esetben sem a helyiségek mérete, sem a belmagasság nem felel meg a jogszabályi elvárásoknak" - nyilatkozta a Pénzcentrumnak Jámbor Attila ügyvéd, az Építésijog.hu portál szerkesztője.

A lakókocsikkal is gond lehet. Nagyon sok település ugyanis kiköti a helyi építési szabályzatában, hogy

lakóautót vagy konténert nem lehet tartósan a területen elhelyezni.

Alapkérdés, hogy az épület megfelel-e a helyi és országos építésügyi előírásoknak. Ha a helyi építési szabályzatnak nem felel meg az épület, akkor bontásra ítélik, más lehetőség nincs.

Ha az épület a jogszabályi előírásoknak megfelel, a hatóság megadhatja a fennmaradási engedélyt, viszont akkor az "utólagos" engedéllyel együtt óriási bírságra is számíthatnak a fapados nyaralótulajok. A büntetés kiszámításánál 140 ezer forintos négyzetméterenkénti összegről indul a hatóság, és figyelembe veszi a készültségi fokot is. Egy 30 négyzetméteres ház esetén - ha az építtető nem kért építési engedélyt és már kész is az épület -

az építésügyi bírság meghaladja a kettőmillió forintot.

A fapados nyaralóra tehát rámehet ingünk, gatyánk is, vagy bontási határozat esetén még egy mobilházzal is kezdenünk kell majd valamit, amit a telkünkön nem helyezhetünk el. Jámbor Attila minden mobilházvásárlónak azt javasolja, hogy még az épület megrendelése előtt alaposan járjon utána annak, hogy az általa kinézett ház a telkére elhelyezhető-e.

