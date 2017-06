Terrorveszély: drasztikus szigor jön a Szigeten

A jegyeladások alapján nem csökken a fesztiválozókedv - írja a Magyar Idők. A lap a Sziget szervezőit idézi, akik szerint erős és stabil biztonsági háló védi a vendégeket. A legnagyobb tömegeket vonzó eseményeken a BRFK mellett saját bevetési egységgel a Terrorelhárítási Központ is jelen lesz.

A Sziget cégvezetője, Kádár Tamás a Magyar Időknek hangsúlyozta: "nem hagyjuk, hogy vendégeink egy pillanatig is veszélyben érezzék magukat." Leszögezte, az előző években is kiemelt figyelmet fordítottak a biztonságra, ez főleg a beléptetésben mutatkozott meg: itt vezették be Európában először az úgynevezett check-in rendszert, amely leginkább a reptéri ellenőrzésekre hasonlít. Belépés előtt az előre megvásárolt jegyet csak érvényes fényképes igazolvánnyal lehet karszalagra cserélni. A vendégek így bekerülnek egy adatbázisba, amellyel azonnal kiszűrhető a hamis vagy lejárt okmány. A következő állomás a detektoros kapu, ennek segítségével a fegyvereket, a veszélyes tárgyakat és anyagokat derítik fel.

"Amennyire macerásnak tűnik, annyira megnyugtató is ez a folyamat, hiszen minden egyes embert kontroll alatt tudunk tartani"

- hangsúlyozta a cégvezető.

Mivel már nem csak a tömegrendezvények jelenthetnek veszélyt, a szervezők ezért még sűrűbb védőhálót biztosítanak leglátogatottabb eseményeken. Kádár Tamás elmondta, a fesztivál területén túl idén még hangsúlyosabb lesz a megközelítési utak biztonsága, ennek keretében útakadályokat is kihelyeznek, hogy a tömegbehajtás lehetőségét minimálisra csökkentsék.

"Törekszünk, hogy azoknak, akik a világ minden tájáról ide látogatnak, ne kelljen attól tartaniuk, hogy az önfeledt szórakozás tragédiába torkollhat.

A jegyeladásokból is azt látjuk, hogy a fesztiválozók bizalma töretlen"

– tette hozzá Sziget cégvezetője.

A legnagyobb programokra – mint a Sziget, a vizes vb, a VOLT Fesztivál, a Formula–1, a győri Európai Ifjúsági Olimpia Fesztivál és a Balaton Sound – az operatív törzs mellett saját bevetési egységgel települ ki a Terrorelhárítási Központ is - olvasható a Magyar Időkben.

