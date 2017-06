Lehet Magyarországon pokoli torony?

Tavaly több mint kétezer társasházat ellenőrzött a katasztrófavédelmi főigazgatóság, idén pedig már több mint 400 épület tűzvédelmi rendszerét vizsgálták meg. Ha hibát találnak, többnyire bírságolnak is, egy menekülési útvonal leszűkítése például húsz- és ötszázezer forint közötti büntetéssel is járhat - számol be a Magyar Nemzet.Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője a lapnak elmondta, a hatóságok éppen a 79 halálos áldozattal járó Grenfell Toweréhez hasonló eseteket szeretnék megelőzni azzal, hogy folyamatosan ellenőrzik a magas épületeket.

A 30 méternél magasabb házakat például kétévente, de a 14 és 30 méter közötti épületeket is rendszeresen átvizsgálják. A tűzoltók ilyenkor azt ellenőrzik, hogy a lakók tárolnak-e a ház közös helyiségeiben éghető anyagokat, rendelkezésre állnak-e a beépített tűzjelző készülékek, megfelelően működik-e a hő és füstelvezető rendszer, vagy éppen azt, hogy megvannak-e a tűzoltókészülékek - mmondta el a szóvivő.

Hiányosságok azonban igen sűrűn előfordulnak - mutatott rá.

Gyakori például, hogy a lakók rácsokat szerelnek fel olyan helyekre, ahová tilos, de jellemző hiba a tűzoltási felvonulási területek elfoglalása, valamint a menekülési útvonalként szolgáló folyosók szűkítése is.

Mukics Dániel, aki azt is elárulta, hogy Magyarországon a leggyakrabban a nyílt láng használata, a fűtőeszközök és az elektromos berendezések okozzák a lakástüzeket.

Az őrnagy szerint egyébként a hazai épületek – függetlenül attól, hogy mikor épültek – tűzvédelmi szempontból megfelelő állapotban vannak. A tűzoltók ráadásul rendszeresen tartanak gyakorlatokat is, a 42 méteres mentési magasságú emelőkosaras és létrás járművekkel pedig elérik a jellemzően 30-35 méter magas panelházak legfelső szintjeit is.

