Török Gábor: annyi az esélye az ellenzéknek, mint Andorrának volt

A politológus és MLSZ-elnökségi tag a két tevékenységét egy viccesnek szánt Facebook-kommentben összefűzte, de most megerősítette: komolyan gondolja, hogy a magyar ellenzéknek annyi esélye van megnyerni a jövő évi választást, mint amennyi esélye Andorrának volt a magyar válogatottal szemben.

"Ami Andorrában történt, az nem először történt meg a magyar futballban" – mondta Török Gábor az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Az MLSZ elnökségi tagjaként hozzátette: félt a mérkőzéstől, ezért írta meg a nagy port kavart Facebook-bejegyzését.

Török Gábor azt is elmondta, hogy komolyan gondolja, hogy a magyar ellenzéknek annyi esélye van megnyerni a jövő évi választást, mint amennyi esélye Andorrának volt a magyar válogatottal szemben.

A politológus szerint a parlamenti szavazás egyáltalán nem lefutott, mert előfordulhat, hogy a Fidesz nem tud abszolút többséget szerezni: ha az ellenzéki választók felsorakoznak a legesélyesebb párt mögött, akkor van esély a kormányváltásra. Közös baloldali listára már nem sok esély van szerinte, helyette azonban minden választókerületben egy baloldali jelöltnek kellene lennie.

A politológus elmondta: azért is van most nagy szerepe a közvélemény-kutatásoknak, mert ez dönti el, melyik párt is az ellenzék vezetője. Török szerint a választási eredmény azon múlik majd, hogy a szavazók felsorakoznak-e az erősebb párt mögött.

A politológus az MSZP-vel kapcsolatban elmondta, hogy politikájuk helyett a belső vitáikról beszélnek, ilyet pedig egy választási kampányban nem lehet csinálni, Orbán Viktor Horthy Miklóssal kapcsolatos kijelentéséről pedig úgy vélekedett: láthatóan nem verte ki a biztosítékot a Fidesz szavazótáborában, mert ott egyetértenek vele.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!