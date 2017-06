Alkotmánybírósághoz fordulhatnak a plakáttörvény miatt - a nap hírei

A védelmi képesség erősítését nevezte az uniós vezetők találkozója legnagyobb eredményének a kormányfő. Orbán Viktor a brüsszeli csúcstalálkozó után arról beszélt: a kialakuló rendszerben minden tagállam részt kíván venni. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy az Európai Tanács szerint a terrorizmus elleni együttműködést az interneten is fokozni kell. Hozzátette: az uniós vezetők megerősítették elkötelezettségüket a párizsi klímaegyezmény teljesítése mellett. Szólt a külföldi kiküldetésben dolgozó kelet-európai munkavállalók helyzetéről is és úgy vélte: a jogi státus kérdésében nincsenek közel az álláspontok, de nem tartja megoldhatatlannak a feszültséget.

A településkép védelméről szóló törvény módosításával szigorította az országgyűlés a politikai reklámok kihelyezését. Az államfő által megfontolásra visszaküldött jogszabály módosítását rendkívüli ülésen fogadta el a parlament kormánypárti többsége. Az egyszerű többséggel jóváhagyott törvény miatt az Alkotmánybírósághoz fordul a Jobbik, mert álláspontja szerint a pártok gazdálkodását, finanszírozását érintő jogszabályokat csak kétharmados többséggel lehetne módosítani. Az LMP jelezte: kész támogatni a beadványt, ha a Jobbik arra hivatkozik, hogy államigazgatási szerv nem ellenőrizheti a pártok gazdálkodását és működését.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság utasítására átmenetileg kivonja a forgalomból az összes felújított orosz metrószerelvényt a BKV. A fővárosi közlekedési cég közölte: az átvizsgálás után várhatóan a jövő héten ismét forgalomba állhatnak a vonatok. A Nyugati pályaudvarnál péntek reggel az egyik szerelvényen több mint 10 percig nem lehetett kinyitni az ajtókat. A műszaki problémák miatt több mint 800 millió forintos kötbért követel a Metrowagonmash-tól a BKV - közölte a cég elnök-vezérigazgatója. Bolla Tibor elmondta: a közlekedési vállalat kész további radikális lépésekre, ha az orosz cég rövid időn belül nem javítja jelentősen a szerelvények megbízhatóságát.

Tovább erősödik jövőre az idősgondozási, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti rendszer - közölte a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Czibere Károly elmondta: új szolgáltatástípusként szakápolási központok jönnek létre az eddig otthonokban élő, intenzív ápolásra szoruló időseknek. Az első ilyen intézmény felépítésére 1,7 milliárd forintot különített el a kormány.

Több mint hatvanmilliárd forintot fordít a kormány a 2020-ig tartó uniós fejlesztési ciklusban természetvédelmi célú fejlesztésekre - jelentette ki a környezetügyért felelős helyettes államtitkár. Rácz András kiemelte, hogy az élőhely-rekonstrukciós, a természeti környezetet javító programokra 38 milliárd forintot különített el a magyar kormány, melyből 90 projektet tervez megvalósítani a tárca.

Lemond az Együtt elnökségi tagságáról és kilép a pártból Szelényi Zsuzsa. A parlamenti képviselő az egyik közösségi oldalon azzal indokolta döntését, hogy nem ért egyet az Együtt botrányszerű politizálásával, illetve párttársai megpróbálták rávenni a plakáttörvény megszavazására. Arról egyelőre nem nyilatkozott, hogy megtartja-e országgyűlési mandátumát.

Brüsszeli források szerint az európai alapelvek betartására szólította fel a visegrádi országokat a francia elnök. Emmanuel Macron az uniós állam- illetve kormányfők brüsszeli találkozóján tárgyalt a V4-ek vezető politikusaival. Beata Szydlo lengyel miniszterelnök kijelentette: a kelet-európai országok is az európai elvek mentén politizálnak, csak más nézőpontból közelítenek hozzá. Emmanuel Macron egy lapinterjúban csütörtökön úgy fogalmazott, hogy egyes kelet-európai politikusok lemondanak az uniós alapelvekről, és hátat fordítanak Európának.

Az Európai Tanács elnöke szerint elmarad az elvárásoktól az Egyesült Királyságban munkát vállaló uniós állampolgárok ügyében tett londoni ajánlat. Donald Tusk elmondta: a brit kilépésről egyeztető uniós tárgyalócsoport tüzetesen megvizsgálja majd az írásban előterjesztett dokumentumot. Előzőleg Theresa May brit kormányfő méltányosnak nevezte a javaslatot, amely alapján a Brexit után is a szigetországban maradhatnak a kiválás előtt érkezett uniós állampolgárok.

