Brutális hétvége jön, kellemetlen meglepetéssel

Bár számítani kell viharra, pénteken is 35-36 fok várható - mondta az InfoRádióban az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa.

Jenki Szilvia figyelmeztetett, pénteken is hőségre van kilátás, de észak felől egy hidegfront éri el a Kárpát-medencét, ezért a több-kevesebb napsütés mellett

egyre többfelé növekszik meg a gomolyfelhőzet és záporok, zivatarok kialakulására kell számítani

– mondta az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa.

„Elsősorban a délutáni órákban, főként az ország déli felén és a keleti területeken helyenként heves zivatar is kialakulhat, amelyekből felhőszakadás, jégeső is lehet. A széllökések sebessége akár a 100 kilométer/órát is meghaladhatja.”

A hidegfront elsősorban záporokat, zivatarokat és a szélerősödést hoz, de

a hőmérsékletben jelentős változást nem okoz, a hétvégén is folytatódik a kánikula

– mondta a meteorológus. Jenki Szilvia hozzátette, szombaton délután 30-35 lesz a jellemző, akkor szárazabb lesz az időjárás.

„Kevés felhő zavarja a napsütést.

Vasárnap újabb hidegfront érkezésére számíthatunk, ez is több helyen okozhat záporokat, zivatarokat.

A hőmérséklet inkább csak a Dunántúl északi felén érezhető majd változás, ott a délutáni órákban 27-28 fok várható, a déli és keleti országrészben a csúcsérték továbbra is elérheti a 33-36 fokot.”

