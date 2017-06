Persányi Miklós: kitiltják az autókat és a buszokat a Városligetből

„Nagyobb lesz, mint most” - ezt válaszolta Persányi Miklós az InfoRádió Aréna című műsorában arra a kérdésre, hogy kisebb vagy nagyobb lesz a zöldfelület a Városligetben, mire végeznek a munkával.

„A növekedés legfőbb forrása az, hogy a leburkolt területek mértéke jelentősen csökken”

- indokolta a miniszteri biztos.

Nem lesznek szélesen leaszfaltozott utak autóparkolókkal, és csak olyan járműveket engednek be, amelyek az ott lévő intézményeket szolgálják ki – tette hozzá Persányi Miklós.

„A tömegközlekedésben a Ligetbe kizárólag a 70-es troli beengedését tartjuk lehetségesnek, de azt is a sokkal keskenyebbre vett Zichy Mihály sétányon. Mint ahogy

azt sem szeretnénk, hogy a turistabuszok a Ligetben keringjenek,

hanem egy sokkal rövidebb útvonalon, a Hősök tere, Műcsarnok, Szépművészeti Múzeum mögött haladva térjenek majd vissza a Dózsa György útra” - ismertette a miniszteri biztos.

Persányi Miklós azt is elmondta, hogy a Kós Károly sétánynál is lesznek új zöldfelületeket, illetve megnövelik a Városligeti-tavat, és ha lehet, akkor visszaépítik rá a régi gyaloghidat.

„A részletek már a jövő év elejére elkészülnek.

A Hermina úti kis zónában is, az Ajtósi Dürer sornál, a Vakok Kertje közelében is van olyan rész, amelyet készre lehet hozni erre az időre. És nyilván ahogy elkészül a Szépművészeti Múzeum rekonstrukciója – amit nagyjából ennek az évnek a végére ígérnek –, a múzeum környékét is rendbe lehet hozni. Szeretném, hogy ez egészen a tóig húzódjon el, sőt, ha lehet, akkor még a tavon régen volt gyaloghidat is rekonstruáljuk” - sorolta a terveket Persányi Miklós.

Az új, műemléki pavilonok pedig már elkészültek, és körülöttük sikeresen átültetett fák láthatók – közölte a Liget Budapest projekt kert- és tájépítészeti miniszteri biztosa.

Új állatorvosi rendelője van az állatkertnek

Átadták a Fővárosi Állatkert új kiszolgáló zónáját. A korábbi gazdasági udvar a Széchenyi Fürdő uszoda részével szemben, a Fővárosi Nagycirkusz mögött volt, ám ez túl értékes helyszín ezekhez a funkciókhoz, így a jövőben a közönség számára is meg kívánják nyitni a területet – mondta el Persányi Miklós, az állatkert főigazgatója.

„Már megtaláltuk a nevet is a kisgyerekes családoknak szóló állatos élményparknak:

ez a Holnemvolt Vár lesz

– gondolva arra a már megszeretett Holnemvolt Parkra, ami a Vidámpark területén volt. A Holnemvolt Várban a legnépszerűbb magyar animációs filmeknek az állathősei laknak, ahol egy Csukás István által írott szöveg alapján lehet hétpróbát teljesíteni – nyilván korosztály szerinti bonyolultsággal”- közölte az állatkert főigazgatója. A Holnemvolt Várat év végén nyitja meg az állatkert.

Persányi Miklós kitért arra is, hogy a régi gazdasági udvar funkcióit – műhelyeket, öltözőket, a könyvtárat, valamint a takarmányozáshoz szükséges fagyasztó- és hűtőkamrákat – a korábbi Vidámpark legeldugottabb zugába költöztették.

„Emellett a zóna mellett tudtuk berendezni az állatkert irányítási központját – a szerverközpontot, különböző irodákat –, illetve

a legfontosabbat, az új állatorvosi rendelőt,

amelyben nemcsak az állatkert mintegy nyolcezer állatát tudják megfelelő állatorvosi szolgáltatásokkal innen biztosítani, hanem azt az évente körülbelül kétezer mentett állatot is, akit a lakosság hoz be” - közölte Persányi Miklós.

Míg az állatkert területe 2014-ben 10,8 hektár volt, mára nagyrészt a Vidámpark bezárása nyomán csaknem 19 hektáros.

