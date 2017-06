Locsolva hűtik az utakat, síneket

Az ÁNTSZ által elrendelt, hétfő éjfélig tartó másodfokú hőségriadójához a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-nek is csatlakoznia kellett – mondta el a cég szóvivője. Dorogi Gabriella hozzátette, ez azt jelenti csütörtök reggel 6 órától haváriát rendeltek el.

„Húsz locsolóautóval dolgozunk, napközben a lakótelepeket, a sűrűn lakott városrészeket hűtjük, éjszaka pedig a nagyforgalmú fő- és tömegközlekedési utakat.”

Ha BKV szükségét látja, meghatározott útvonalakon megrendelheti a vágányzónák hűtését.

„Ez tegnap és ma is megtörtént.”

A dolgozók, ahogy télen meleg teát, most is kapnak védőitalt, hűtött ital formájában – mondta a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. szóvivője. Dorogi Gabriella, ha szükséges, rövid pihenőt is tarthatnak.

