Több gyerek kap ingyenes tankönyvet - a nap hírei

Világszerte brand lett a visegrádi együttműködés - nyilatkozta a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádióban. Szijjártó Péter szerint Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország együttműködése az unión belül a legszorosabb és a leghatékonyabb. Az elmúlt években a szövetség azért tudta fontosságát fenntartani, mert a józan ész alapján politizált. A tárcavezető úgy vélte: Európa minden idők legsúlyosabb terrorfenyegetettségével néz szembe, ezért azt javasolta, mindenki regisztrálja magát a konzuli szolgálat honlapján. Nyáron minden magyar külképviseleten 24 órás ügyeletet tartanak.

Jövőre még több gyermek vehet részt az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben, valamint az ingyenes tankönyvellátásban. A Szociális és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság közleménye szerint a kormány javaslatára az Országgyűlés a múlt héten döntött a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági jövedelemhatárának 5 százalékpontos megemeléséről. Az egy főre jutó jövedelemhatár jövőre alapesetben 38.475, tartósan beteg, fogyatékos gyermek, gyermekét egyedül nevelő szülő, valamint nagykorúvá vált, de még tanuló fiatal felnőtt esetén 41.325 forint lesz.

Az LMP szerint a 3-as metró felújítása jól jellemzi a Fidesz politikáját. Az ellenzéki párt fővárosi képviselője úgy fogalmazott: a balesetveszélyes helyzetek és korrupció egyszerre vannak jelen. Csárdi Antal felidézte, hogy a régi szerelvények felújításáról akkor született a döntés, amikor a paksi bővítésről szóló tárgyalások zajlottak Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között. Az LMP-a politikus kijelentette: a Fidesz kiárusította a budapestiek biztonságát.

A CSOK lett az év szava. A Múzeumok éjszakáján a Magyar Nyelv Múzeumában jelentették be négy kategóriában a győzteseket. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény mozaikszava a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda egyik alapítója szerint az általa képviselt tartalom miatt is nyert. Minya Károly nyelvész, szókincskutató elmondta: dobogós lett a brexit és a kvóta is. Az év ifjúsági szava a filterbuborék, amely az interneten elérhető közösségi oldalak tartalomkezelési módját jelenti. Sok szavazatot kapott ebben a kategóriában a Kenderesi Tamás úszó révén elterjedt sajtburesz is. Az év költői szava a Széchenyi István egyik művében használt két szó, a tetthazafi és a szájhazafi. Az antiszavak kategóriában pedig a párváltás nyert, de versenyben volt a bulibáró is.

További heves zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat, amely ismét több járásra adott ki első- és másodfokú riasztást. Kiemelten a Dunántúl déli és keleti felében, illetve a középső országrészben valószínű heves zivatarok kialakulása. Ezek környezetében, helyenként 90-100 kilométer/óra feletti széllökés, jégeső és szórványosan felhőszakadás valószínű. A zivatarrendszer várhatóan az éjféli óráktól keleten gyengülni fog. Hétfő reggeltől várhatóan a délutáni órákig keleten helyenként még kialakulhat zivatar, de ekkor heves zivatar már kevésbé valószínű.

