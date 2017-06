Budavárból irány a Balaton! Kezdődnek a nyári táborok

Elindítja nyári táborait a budavári önkormányzat. A Balaton-part mellett idén először Horányban is üdülhetnek a rászoruló gyermekek és a nagycsaládosok. Nagy Gábor Tamás, az első kerület polgármestere az InfoRádiónak elmondta: hat-hétszáz gyerek kikapcsolódását tudják biztosítani.

A Budavári önkormányzat több helyen biztosít nyári táborozási lehetőséget a rászoruló diákoknak és a nagycsaládoknak - mondta el az InfoRádiónak Nagy Gábor Tamás, az első kerület polgármestere.

Beszámolt arról, hogy az idei évben először nyaralhatnak a gyermekek a horányi ifjúsági táborban, amely a Szentendrei-sziget déli részén helyezkedik el egy 20 hektáros ősfás parkban.

Ide diákcsoportokat várnak egy erdei iskola-jellegű táborozásra - jelezte.

Emellett nyári napközis tábort is biztosítanak a Czakó utcai sport és szabadidő központban. Oda egész napos programokkal várják a gyermekeket, bejáró jelleggel.

"A legnépszerűbb táborunk a Balatonnál van Zamárdiban, egy tóparti üdülőben, amelyet az idei évben bővítettünk és felújítottuk a vizes blokkokat is. Ide elsősorban nagycsaládosokat, időseket és diákcsoportokat várunk" - tette hozzá a polgármester.

Nagy Gábor Tamás azt is elmondta, hogy testvérvárosaikból is érkeznek gyermekek a táboraikba: Munkácsról, Zentáról, Székelyudvarhelyről és idén Varsóból is fogadnak diákokat.

A budavári önkormányzat táborai egyébként többnyire egyhetes táborok, de a horányi üdülőben hosszabb táborozásra is lesz mód.

A balatoni és a horányi tábor egyaránt 100-100 férőhelyes, összesen 6-700 gyermeket táboroztat az önkormányzat a nyáron.

