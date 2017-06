A kormány mindenképpen lezárja a magyar határokat

Völner Pál a Magyar Időknek beszélt arról is: a migrációs hullám miatt már-már polgárháborút idéző helyzetek alakulnak ki Európában. Ilyen viszonyok között elszabadulhatnak az árfolyamok, és egyes üzletemberek nagy haszonra tehetnek szert.

Az államtitkár szerint alaposan megkonstruált, összehangolt akció zajlik már régóta a kormány politikája ellen, így messze nem a véletlen műve, hogy ki és mikor fejti ki kritikus álláspontját.

Úgy véli, összekapcsolódik egymással a három támadott téma: a civil szféra új szabályai, a felsőoktatási törvény módosítása és a migránsok kötelező betelepítése elleni magyar fellépés egyaránt azt a célt szolgálja, hogy Magyarországon a magyar érdekek érvényesülhessenek, a legfontosabb kérdésekben idehaza mondhassuk ki a végső szót.

A Soros György szerepét firtató kérdésre általánosságban annyit mondott: tény, hogy kiszámítható gazdasági viszonyok között csak kiszámítható hasznot remélhetnek a befektetők, az pedig nem kiugró. Ezzel párhuzamosan tény az is, hogy forrongó, polgárháborút idéző időszakban hatalmas pénzeket lehet keresni rövid idő leforgása alatt.

Bizonytalan viszonyok közepette könnyen elszabadulhatnak az árfolyamok, nagyot veszíthetnek értékükből a különböző fizetőeszközök. A korábbi évtizedek történései alapján pedig majdhogynem ténynek nevezhető, hogy Soros György nagy ismerője az árfolyamoknak. Azt is mondhatnánk, ez a szakterülete - mutatott rá Völner Pál.

Arra is kitért, hogy meglátása szerint tartani lehet attól: végleg háttérbe szorulnak azok a normák, amelyek mentén az európai társadalmak az elmúlt évtizedekben működtek. A migrációs hullám erősen kikezdte ezeket a szabályokat, így voltaképpen az európai kultúra alapját is. A magyar kormány ezért határolódik el attól, hogy olyan személyeket fogadjon be, akik korábban ellenőrzés nélkül, illegális úton érkeztek a kontinensre.

Akárhogyan is alakul az eljárás, nem nyithatjuk meg kapuinkat az illegális migránsok előtt - hangsúlyozta a kvótaper kapcsán az államtitkár.

Ha az Európai Bíróság előtt nem járna sikerrel a beadványunk, úgy a kérdéssel újra foglalkoznunk kell - tette hozzá Völner Pál.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!