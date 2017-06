Életbevágó: hatalmas veszélyre figyelmeztet a magyar rendőrség

A nyári kánikulában a rendőrök a szokottnál is nagyobb figyelmet fordítanak a járókelőkre, valamint az álló autókban várakozó személyekre annak elkerülése érdekében, hogy a hőségben rosszul legyenek.

Az egyik gépkocsizó járőrszolgálat során két dombóvári rendőr június 26-án arra lett figyelmes a városban, hogy a tűző napon egy fiatal fiú ül az egyik padon, és a fejét fogja. Az egyenruhások megkérdezték tőle, hogy jól van-e, amire a fiú igennel felelt, de amikor javasolták neki, hogy inkább az árnyékban üljön le, azt észlelték, hogy a járása bizonytalan, instabil.

Ekkor a rendőrök a fiút az árnyékba kísérték, megitatták, értesítették a szüleit, majd rosszulléte miatt bevitték a dombóvári kórházba.

A rendőrök arra hívták fel a figyelmet, hogy még az árnyékban hagyott autóban is 42 fokra szökhet fel a hőmérséklet már 10 perc alatt is, ám ha kint 28-38 fok közötti értékeket mérünk, akkor

az autó 55-78 fokosra is fel tud melegedni.

Életbevágó tudni, hogy a túlforrósodott járműben hagyott gyerek percek alatt hőgutát kaphat! Ha a testhőmérséklete eléri a 42 fokot, az végzetesnek bizonyulhat.

Hőségben, a bezárt járműben magára hagyott háziállatnak már néhány perc is elég ahhoz, hogy visszafordíthatatlan károsodás következzen be, ami az állat halálához is vezethet.

Nem megoldás, hogy résnyire nyitva hagyjuk az ablakot, hiszen a fenti veszély ugyanúgy fennáll.

Ha látja, hogy valaki ott akarja hagyni gyermekét, házi kedvencét az autóban, győzze meg arról, hogy ne tegye! Ha szükséges, kérjen hatósági segítséget, hívja a 112-es segélyhívó számot!

Forrás: police.hu

