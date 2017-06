Így hűsölnek az Állatkert lakói

A Fővárosi Állat- és Növénykertben élő legtöbb állat kedveli a meleg időt, de jeges finomságokra, fürdőzésre nekik is szükségük van a kánikulában - mondta el az InfoRádióban Hanga Zoltán szóvivő.

„A nyári meleg, még ha az kánikula, azaz kutya meleg is, nem ér minket készületlenül, hiszen az Állatkert 1866 óta létezik, ez már a sokadik nyarunk.”

Hanga Zoltán hozzátette, az állatok jelentős része olyan fajhoz tartozik, amelyeknek az őshazája melegebb éghajlatú is, mint Magyarország, számukra a nagy meleg nem akkora probléma, de vannak olyan jószágok, amelyek jó néven veszik, ha külön gondoskodunk róluk – fogalmazott Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.

Pancsoló elefántok

„Még az elefántok is, pedig ők Dél-Kelet Ázsiából származnak, ott is melegebb van, mint nálunk. Ebben a melegben nagyon örülnek, hogy van egy nagy medencéjük, ahol a fejük búbjáig elmerülhetnek, illetve annak is, ha a gondozók locsolótömlő segítségével rendszeresen hűsítik őket.”

Pingvinek Afrikából

A pingvinekről, a sokak szerint jellegzetes sarkvidéki állatokról Hanga Zoltán elmondta, nem mindegyik az, az Állatkertben élő pápaszemes pingvinek rokonai például Afrika déli részén élnek.

„Ennek ellenére ők is jó nevén veszik a hűsítést, nekik is van medencéjük, és élvezik a férőhelyük fölötti árnyékoló vitorlák és a párásító berendezés hűsítő hatását is.”

Vízimádó jegesmedvék

Az Állatkert igazi sarkvidéki jószágai, a két új jegesmedve igazi vízimádó - számolt be Hanga Zoltán.

„A jegesmedvék kifutójának legrégebbi részét száz évvel ezelőtt alakították ki, úgy tervezték, hogy észak felé nézzen, tehát minél nagyobb része árnyékban legyen. Tíz éve mi egy nagy úszómedencét alakítottunk ki nekik, amiben nemcsak elmerülni tudnak, hanem nagyot úszni is, és ekkor az oldalsó páncélüvegen keresztül a közönség is láthatja őket.”

Hanga Zoltán elárulta, a jegesmedvék, ha melegük van, elég gyakran belecsobbannak az úszómedencéjükbe. A Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője hozzátette, szükség esetén vannak egyéb hűsítő megoldásaik is.

„Jegesmedvék által ínycsiklandónak tartott finomságokat jégtömbbe fagyasztjuk, azzal szórakoznak, hogy a jégből kibontják a finom falatokat.”

A látogatókat is hűsítik

Az Állatkertben kedvezőbb a mikroklíma, mint a város legtöbb részén, a fák lombkoronái szinte folytonos árnyékba borítják a területet, de több ponton párakapukat állítottak fel - mondta Hanga Zoltán.

„Aki úgy érzi, hogy túlzottan felmelegedett, úgy sétálhat át a párakapun, hogy csuromvizes nem lesz.”

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön a legjelentősebb hírekről. Melyik időpontban szeretné megkapni? 08:30

12:30

19:30 Feliratkozom