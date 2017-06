Orbán: a multikulti dugába dőlt

"Az első az illegális bevándorlás problémája, amelyet megalapozottan szoktunk újkori népvándorlásnak nevezni. A másik kérdés, hogy milyen jövő felé tartunk: Brüsszel Európája vagy a nemzetek Európája felé" - mondta Orbán Viktor. Hozzátette: a tét komoly, ezért mindkét kérdésben óriási erők feszülnek egymásnak.

"A multikulti dugába dőlt"

Ennek árát pedig most az összes európai uniós tagállammal, köztük Magyarországgal akarják megfizettetni - jelentette ki a kormányfő. A nyugati országokba oktalanul beengedett migránsokat most szét akarják osztani azok között, akik megvédték magukat, és nem engedték be őket a saját országukba, mint például Magyarország - tette hozzá Orbán Viktor. Magyarország azt javasolja, hogy a migránsokat ne osszák szét Európán belül, hanem szállítsák ki őket Európából.

Szerinte a tömeges integráció illúziója megbukott, nem működik. Helyette párhuzamos társadalmak jönnek létre, növekvő bűnözéssel, romló közbiztonsággal, terrorveszéllyel és terrortámadásokkal.

A nemzeti konzultáció

A kormányfő kijelentette: Európa jövőjéről csak Európa dönthet. "Ezen az Európán pedig mi nem Brüsszelt és az európai vezetőket értjük, hanem az európai polgárok közösségét. Európa azonban leszokott arról, hogy megkérdezze az emberek véleményét" - mondta Orbán Viktor, utalva a magyar kormány ezzel ellentétes gyakorlatára.

Ezzel kapcsolatban elmondta: szinte teljes konszenzus van Magyarországon abban, hogy a migrációs politikát és a gazdaság függetlenséget meg kell védeni a brüsszeli beavatkozástól. "

Az emberek egyöntetűen kiálltak amellett, hogy a magyar gazdaságot érintő döntések itt szülessenek. Továbbra is mi döntsünk az adókról, energiaárakról, ne engedjük át ezeket a döntéseket" - mondta.

Orbán Viktor szerint a nemzeti konzultáció válaszadói leszögezték: nem akarnak több hatalmat, több hatáskört átadni, mint ami az eredeti megállapodásokban, a csatlakozási szerződésben le van fektetve - mondta Orbán Viktor.

"Soros veszélyezteti Európa jövőjét"

Beszélt Soros Györgyről is, aki elmondása szerint egy kiterjedt maffiahálózatot működtető spekuláns, aki Európa békéjét, jövőjét veszélyezteti. "Soros Györgynek a migráció jó üzlet, és még jobb lehetne, ha mi nem akadékoskodnánk. Magyarországra és személy szerint rám azért annyira dühös, mert mi a nagy tervének és nagy üzletének útjában állunk" - jelentette ki Orbán Viktor.

Hozzátette: Soros György meghirdette betelepítési programját, finanszírozza a migránsokat beszállító szervezeteket, valamint támogatja az NGO-k és az embercsempészek maffiahálozatát. "Ez már nem ideológia, ez már politika, ez már nemzetbiztonsági kérdés".

Varga: jelentős gazdasági sikereket ért el Magyarország

Jelentős gazdasági sikereket ért el Magyarország az elmúlt években, olyan eredményeket, amelyeket az emberek is sikernek tartanak - mondta a nemzetgazdasági miniszter a Fidesz-frakció nemzeti konzultációt kísérő országjáró rendezvénysorozatának záróeseményén, kedden Budapesten.

Varga Mihály kiemelte: a siker ma más jelent, mint korábban, ma azt, amit a magyarok többsége is sikernek gondol, vagyis azt, hogy növekednek a bérek, több a munkahely, és az emberek olyan munkahelyet találhatnak, amely révén magukat és a családjukat el tudják tartani.

A miniszter szerint a szocialista kormányok alatt a hitelfelvételt tartották sikernek, és azt, hogy az állami vagyon stratégiailag meghatározó elemeit értékesítették. Mi viszont azt tartjuk sikernek, hogy az országban több a munkahely, többen dolgoznak, növekednek a bérek, és elkerültük a gazdasági csődhelyzetet - sorolta.

Varga Mihály hozzátette: arra törekednek, hogy a hitelállomány leépüljön, és "az állam addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér".

Kósa: először gazdaságilag, majd a bevándorlástól védtük meg az országot

A Fidesz-KDNP először gazdaságilag, majd a bevándorlástól védte meg az országot - jelentette ki Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a kormánypárt nemzeti konzultációt kísérő "Álljunk ki Magyarországért!" országjáró rendezvénysorozatának záróeseményén kedden Budapesten.

Kósa Lajos a 2010-es pénzügyi helyzetet és az azt követő kormányzati intézkedéseket ismertetve úgy értékelt: Magyarország azért tudja megvédeni a határait, ellenállni az "inváziónak", mert pénzügyi értelemben megtámadhatatlan.

Azt mondta, Orbán Viktor miniszterelnök az esküjét, miszerint megvédi az országot, a lehető legszorosabb értelemben teljesítette. Amíg a Fidesz és a KDNP kormányoz, addig "az országot biztosan meg fogjuk védeni" - hangoztatta a politikus.

