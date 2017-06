Veszélyes tévhit a rotavírusról

Tévhit, hogy csak az influenzaszezonban nő meg a rotavírus-fertőzések száma - mondta az InfoRádiónak a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Póta György hangsúlyozta: az év bármely részében elfordulhat a főként csecsemőket veszélyeztető megbetegedés.

A rotavírus a járványosan terjedő, legerősebb tünetekkel - magas lázzal, hányással, hasmenéssel járó - vírusfertőzés. A veszélyét egyrészt a veszélyeztetettek magas száma jelenti, ugyanis egy rotajárványnak annyi fertőzöttje is lehet, mint egy influenzajárványnak. A másik veszélye a nagyfokú folyadékvesztés miatti kiszáradás, ami olyan mértékű lehet, hogy kórházi kezelésre van szükség.

"Bár a főszezonja az influenzaszezon volt, de az utóbbi időben kisebb-nagyobb járványokkal találkozunk év közben is -

úgy tűnik, hogy a rotavírus is egész évessé kezd válni.

A bárányhimlő is ilyen volt: régen csak decembertől márciusig volt jellemző, most pedig még a múlt héten is voltak bárányhimlős betegeim a rendelőben - mondta Póta György.

A legveszélyeztetettebbek a csecsemők, akiknél a folyadékhiány élettani okokból hamar súlyos állapothoz vezethet, de veszélyes a rotavírus a kisgyerekekre, az idősekre, a keringési betegekre is.

A megelőzést a védőoltás jelenti, az oltóanyag csak hat hónapos korig adható, a gyerek később már nem kaphatja meg. Így hiába "megy végig" a vírus az egész családon, a felnőttek sem olthatók be.

