Kerékpárosokat mosott el a vihar Zala megyében

A zalaegerszegi hivatásos tűzoltókat több mint hatvan esetben riasztották kidőlt fák és leszakadt villanyvezetékek miatt. A károk felszámolása jelenleg is tart. Az áramszolgáltató szakemberei több ezer háztartásban már visszaállították az áramszolgáltatást, de tizenhat Zala megyei település kétezer-ötszáz ingatlanjában még mindig nincs áram.

A 38. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny mezőnye a szerdai napot egy rövid sümegi kitérőt leszámítva Zala megyében töltötte. A keddi, szombathelyi prológ után Keszthelyre telepedett át a verseny 106 résztvevője. Több településen is áthaladva, 145 kilométeres távú tekerés várt rájuk, hogy a tervek szerint este hat óra tájban Zalaegerszegre érkezzenek.

Csakhogy közben Zalaegerszegen óriási vihar tört ki. A szél fákat csavart ki, háztetőket bontott meg, szakadt az eső, mintha dézsából öntötték volna, és a víz között jég is érkezett bőven. A Zaol.hu tudósítása szerint a Kazinczy téren kiépített célterületet szinte darabokra szedte az orkán, a rendezők több helyen kapaszkodtak a kordonokba, hogy valamit megmentsenek a pályából, de egyenlőtlen küzdelmet vívtak az elemekkel. Ekkor a mezőny féltávon is túl járt már, 65 kilométerre volt Zalaegerszegtől, ezért megállították a mezőnyt, ekkor még úgy tűnt, csak átmenetileg. Sok helyen fákat döntött az útra a szél, a további versenyzésnek fizikai akadályai vannak. Ráadásul a műholdképek alapján arra lehetett számítani hogy egy órán belül újabb vihar is érkezik a térségbe. Végül törölték is a szakasz eredményeit.

