Egyetértettek az Európai Védelmi Alap létrehozásával a NATO tagországok védelmi miniszterei - a nap hírei

Lettországban is megerősítette a menedékkérők szétosztását ellenző magyar álláspontot a külgazdasági és külügyminiszter. Nem változtat a gazdasági növekedésre vonatkozó 3,7 százalékos előrejelzésén a Kopint-Tárki.

Egyetértettek a NATO tagállamok védelmi miniszterei az Európai Védelmi Alap létrehozásával a szövetség brüsszeli értekezletén. A Magyarországot képviselő Vargha Tamás miniszterhelyettes kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy Európa gazdasági és politikai erejét katonai erővel is alá lehessen támasztani. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár kijelentette: jól halad a védelmi kiadások költségterheinek viselésére vonatkozó vállalások tagállami teljesítése.

Magyarország a nemzetközi nyomásgyakorlás ellenére is kitart álláspontja mellett és nem engedi, hogy illegális bevándorlók lépjenek a területére – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Rigában. Szijjártó Péter a lett miniszterelnök-helyettessel tárgyalt, aki egyben a gazdasági tárcát is vezeti. Hangsúlyozta: tárgyalópartnerei egyetértettek abban, hogy most Európa biztonsága a legfontosabb.

Együtt kell fellépniük az unióban a visegrádi országoknak - mondta a magyar házelnök Krakkóban. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a V4 soros elnökségének parlamenti szintű átadásán elmondta: a júliusban kezdődő magyar elnökség célja nem lehet kevesebb, mint megőrizni a V4 egységét és reagáló képességét a legfontosabb európai ügyekben, valamint tovább erősíteni az országcsoport stabilizáló szerepét a térségben.

A magyar-amerikai politikai kapcsolatok javításáról tárgyal Washingtonban Gulyás Gergely, az Országgyűlés fideszes alelnöke. A kormánypárti politikus az InfoRádiónak adott interjúban arról beszélt: megbeszélésein a CEU ügye és a civil-törvény is szóba került, de csak érintőlegesen.

Nem változtat a gazdasági növekedésre vonatkozó, áprilisban közzétett 3,7 százalékos előrejelzésén a Kopint-Tárki - mondta a cég vezérigazgatója. Palócz Éva az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt: a bővülést számos tényező támasztja alá. Ezek közé sorolta az alacsony bázist, a fogyasztást javító gyors bérnövekedést, valamint az uniós forrásokból beinduló állami- és magánberuházásokat. Palócz Éva komoly problémának nevezte, hogy sok olyan beruházás kap uniós pénzt, amely nem fog termelni, ugyanakkor a versenyképességet növelő fejlesztésekre nincs elegendő forrás.

A GKI adatai szerint jelentős a belső migráció az országban, és az emberek oda vándorolnak, ahol jobb az élet minősége, jobban lehet keresni. A felmérés alapján a jövedelemtöbblet kimagasló Budapest, Győr, Kecskemét és Székesfehérvár környékén, tehát jellemzően ott, ahová a vándorlás irányult az elmúlt években. A teljes keleti és déli országrész településeit leszámítva Szegedet, Debrecent és agglomerációit elvándorlás, míg Budapest, Győr, Sopron és a környezetükben lévő településeket odavándorlás jellemzi.

Az őszi árpa és a repce aratásával megkezdődött az idei aratási szezon az országban - jelentette be az agrárgazdaságért felelős államtitkár. Czerván György elmondta: a szakemberek a tavalyi rekordévinél alacsonyabb termésmennyiségre számítanak a nyári betakarítású növényeknél. Az árpánál, a repcénél és a búzánál is 20 százalékkal alacsonyabb terméshozam várható.

Az utóbbi napokban 10 ezres nagyságrendű kárbejelentés érkezett a biztosító társaságokhoz vihar, jégverés, felhőszakadás miatt - közölte a Magyar Biztosítók Szövetségének szóvivője. Gilyén Ágnes az M1-en elmondta: Magyarországon érzékelhetően megnövekedtek a szélsőséges időjárás okozta károk.

Ezen a nyáron eddig szerda volt a legnagyobb az áramfogyasztás, de a rekord nem dőlt meg - közölte a Mavir. Az eddigi nyári rekord 2015-ben volt, akkor július 8-án a rendszerterhelés elérte a 6457 megawattot. A Mavir tájékoztatása szerint elméletileg július első két hetében még lesz esély arra, hogy megdőljenek az elmúlt két év nyári csúcsértékei.

Nagy-Britanniában szűk többséggel elfogadta a parlament alsóháza a Konzervatív Párt vezette új, kisebbségi kormány első törvényalkotási programját. Az intézkedéscsomag a brit uniós tagság megszűnésének feltételeiről folyó tárgyalások miatt két évre szól. A kabinet már hivatalosan jelezte, hogy Brexit után is biztosítani kívánja a már Nagy-Britanniában élő külföldi uniós állampolgárok tartózkodási és egyéb jogosultságait, de viszonossági alapon.

Romániában bizalmat szavazott a parlament Mihai Tudose kormányának. A 28 tagú kabinetben a minisztériumok többségét a Szociáldemokrata Párt vezeti, szabadelvű szövetségese, az ALDE pedig négy tárcát kapott. A szociálliberális kormányt a szavazáson a Romániai Magyar Demokrata Szövetség is támogatta.

Szlovénia javára döntött a Horvátországgal fennálló határvita ügyében eljáró hágai nemzetközi döntőbíróság. Az ítélet értelmében módosítani kell a Pirani-öböl közepén húzódó határvonalat, hogy a szlovénok ne csak horvát területi vizeken keresztül tudjanak kijutni az Adriai-tengerre.

