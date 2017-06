A kormányfő szerint az uniónak történelmi megállapodást kell kötni Törökországgal - a nap hírei

Aláírta a plakáttörvényt az államfő, a Jobbik utólagos normakontrollt kér az Alkotmánybíróságtól. Több jogszabályi változás is életbe lép holnap.

A magyar kormányfő szerint az uniónak szüksége van Törökországra, Magyarország pedig egy erős és stabil ankarai vezetésben érdekelt. Orbán Viktor a török fővárosban az uniós csatlakozási tárgyalásokra utalva azt mondta: Budapest nem támogat semmilyen felfüggesztést, álláspontja szerint nagy történelmi megállapodást kell kötni Törökországgal. A miniszterelnök közölte: a török alkotmányos változásokat üdvözli, mert ezek növelik Törökország képességét, hogy meg tudja védeni Európát és segítségére legyen Magyarországnak is.

Aláírta a plakáttörvényt a köztársasági elnök. A parlament honlapja szerint erről Áder János már tájékoztatta Kövér László Házelnököt. A Jobbik úgynevezett megfosztási eljárást kezdeményez az államfő ellen, mert szerinte a jogszabály aláírásával méltatlanná vált a köztársasági elnöki feladatok ellátására. Emellett az ellenzéki párt utólagos normakontrollt is kér az Alkotmánybíróságtól. Az Országgyűlés kormánypárti többsége múlt pénteken szigorította a politikai reklámok kihelyezését.

Több jogszabályi változás is életbe lép szombaton. Ingyenes lesz a közműcsatlakozás a családoknak, valamint a kis- és közepes vállalkozásoknak. Ugyancsak július elsejétől már 12 kormányablakban lehet adóügyeket intézni. Emellett rekord alacsonyra, 2,3 százalékra csökken a szabad felhasználású Diákhitel-1 kamata az első félévi 3,35 százalékról. Az étel- és italautomatákat holnaptól a Magyar Posta felügyeli. A felügyeleti rendszer az automaták bevételéről pontos információkat ad az adóhivatalnak.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke szerint kérdéseket vet fel, hogy lehet-e az alapjogot visszaélésszerűen gyakorolni és ha igen, akkor ez hogyan büntethető. Péterfalvi Attila az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt: a hatósághoz érkező beadványok 20 százaléka az információszabadság területét érinti és a vizsgált kérelmek felénél állapítanak meg jogsértést. Emellett szólt arról is, hogy büntethetők lesznek a mikro-, kis és közepes vállalkozások jövő májustól, ha nem tartják be az általános adatvédelmi szabályokat. Hozzátette: a rendelet legfontosabb újdonsága az elszámoltathatóság lesz, és az adatkezelőknek fel kell mérniük, hogy megfelelnek-e az előírásoknak.

Németországban elfogadta a közösségi portálokon megjelenő jogsértő gyűlölködés és álhírterjesztés visszaszorításáról szóló törvényt a szövetségi parlament. A Bundestag több hónapos vita után döntött erről. A portálok üzemeltetői ötmillió euró, vagyis másfél milliárd forint pénzbüntetést kaphatnak, ha nem távolítják el időben a jogsértő tartalmakat. Erre a felhasználói bejelentéstől számított egy hét áll majd rendelkezésükre. Az ellenzéki pártok, civil és szakmai szervezetek, valamint informatikai vállalkozások bírálták a jogszabályt.

A külső határok megerősítésére törekszik európai uniós elnöksége alatt Észtország. Jüri Ratas észt miniszterelnök Tallinnban azt mondta: a témáról már a jövő héten egyeztetnek informális ülésükön az uniós tagországok belügyminiszterei. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke Észtországban megbízatása legnagyobb kihívásának nevezte a nemzetközi menekültválságot, és szolidaritásra szólította fel az uniós tagállamokat a bevándorlás miatt legsúlyosabban érintett Olaszországgal és Görögországgal. Észtország szombattól fél évig tölti be az Európai Unió soros elnökségét. A balti állam Máltától veszi át, majd januárban Bulgáriának adja tovább a tisztséget.

Holnap délután életbe lép a nyári kamionstop. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közölte: este 22 óra helyett már délután 3 órától megkezdődik a korlátozás. Az intézkedést közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontokkal indokolta a tárca. A kamionstopot veszélyhelyzetben felfüggeszthetik. Erre az intézkedésre az utóbbi években az országos tiszti főorvos által elrendelt hőségriasztások adtak okot.

Megtalálták annak a két gyermeknek a holttestét, akik délután merültek el a Dunában, Bátánál. A Katasztrófavédelem honlapján arról számolt be, hogy 7 búvár kereste a víz alatt több órán át a 13 és egy 15 éves fiúkat. A két gyerekek egy négyfős társaságban fürdött a Dunában, a másik két gyereknek sikerült kijutnia a folyóból. A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.

