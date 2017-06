Szükség esetén ők segítenek a nyaralóknak

Pénteken indul a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat; a Magyar Vöröskereszt önkéntesei tavaly életet is mentettek. A Balaton-parton pihenő, szabadságukat töltő emberek számára is fontos, de azoknak a fiataloknak is, akik jobbá szeretnék tenni a világot – mondta az InfoRádiónak Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója.