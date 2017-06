Máris új plakátkampányt indít a kormány

A nemzeti konzultáció témáiról új kampányt indít a kormány – közölte a Magyar Időkkel Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Mint mondta: ennek részeként a kabinet közterületi plakátokat is közzétesz majd.

A nemzeti konzultáció jelentős eredményének nevezte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, hogy 1,7 millióan vettek benne részt. A Magyar Időknek adott interjújában a politikus úgy fogalmazott, a részvételi arány meghaladta az előzetes várakozásokat, és nemzetközi összehasonlításban is magasnak számít. A politikus kitért arra is, hogy bár a konzultáció lezárult, az abban foglalt kérdésekről - illegális bevándorlás, betelepítési programok - továbbra is intenzív vitákra számít a kabinet, de a 99 százalékos egyetértés erős politikai támaszt nyújt.

Az államtitkár kitért arra, hogy a kormányzati kampány részeként a kabinet közterületi plakátokat is közzétesz majd. Dömötör Csaba megjegyezte, a plakáttörvény vitájában volt olyan javaslat, amely a kormánynak is megtiltotta volna kampányidőszakon kívül a plakátok kihelyezését, ám az ellenzéki pártok elvetették az előterjesztést. Annyiban változott a helyzet, hogy most már minden szereplőre egyenlő feltételek vonatkoznak - tette hozzá a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Magyar Időknek.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!