Utolérte a múltja a Fideszt - lapszemle

Utolérte a múltja a Fideszt, a kormánypárt olcsóbban bérelt plakáthelyeket 2010-ben, mint jelenleg a Jobbik, amelyet tiltott pártfinanszírozással vádolnak – közölte más médiumok mellett a 24.hu-ra hivatkozva a Magyar Nemzet. Akárcsak a Jobbik, úgy anno a Fidesz is a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Mahir Cityposternél hirdetett, ám hét évvel ezelőtt még nem emelt kifogást az ellen, hogy plakátonként mindössze ötezer forintért jusson hirdetési felületekhez.

A nemzeti konzultációban felmerült témák mentén új kampányt indít a kormány – közölte a Magyar Időkkel Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Mint mondta: ennek részeként a kabinet közterületi plakátokat is közzétesz majd. A politikus kitért arra is, hogy bár a konzultáció lezárult, az abban foglalt kérdésekről továbbra is intenzív vitákra számít a kabinet.

Több tíz milliárd forint kell szakrendelők felújítására – közli a Magyar Idők. A lap szerint meg is kezdődhet a fővárosi és Pest megyei egészségügyi intézmények infrastrukturális és orvostechnikai fejlesztése, ha a kormány jóváhagyja az Egészséges Budapest Programiroda erről szóló javaslatát. Az előterjesztés azzal is számol, hogy azon önkormányzatok is hozzájárulnak az ellátás nívójának emeléséhez ezen a téren, amelyek nem adták át a rendelőjüket az államnak.

A Magyar Nemzetben arról olvashatnak, hogy semmivel sem megy olajozottabban az étel- és italautomaták online adóhivatali bekötése, mint ahogy korábban a vendéglátóhelyeknél, a taxisoknál vagy éppen a szintén folyamatos információátadásra kötelezett masszőröknél. Az érintettek csak azt tudják, hogy meg kell vásárolniuk egy eszközt, amely alkalmas a kapcsolattartásra, de fogalmuk sincs arról, hogy mely cégtől és mennyiért vásárolhatják meg.

A közösköltség-hátralék nullás igazolásához kötné a Kúria a társasházi ingatlanok adásvételének földhivatali bejegyzését – közli a Világgazdaság. Ugyanis bár sokan lepapírozzák, hogy közösköltség-hátraléktól mentesen veszik meg a lakást, utóbb a társasház számára ez nem elég. A hátralékok miatt tömegesen induló perekben pedig nincs egységes bírói joggyakorlat arra vonatkozóan, hogy a társasházak az adásvétel után az eladótól vagy a vevőtől követelhetik az elmaradás megfizetését.

Cseppfolyósított amerikai gáz jöhet Magyarországra – írja a Portfolio. Az orosz gázzal versenyző amerikai gázszállítás megindulásának kívánatosságáról az Amerikai Kereskedelmi Kamara budapesti díszebédjén, a leendő washingtoni nagykövet beszélt. Szabó László külügyi államtitkár szavait a portál azért tarotta érdekesnek, mert Washington régóta szeretné eljuttatni a régiónkba az amerikai földgázt, hogy így csökkentsék Moszkva befolyását.

A napi.hu-n arról olvashatnak, hogy jövőre 200 ezer hektoliternyi főzött sörmennyiségre lehet érvényesíteni a jövedékiadó-kedvezményt, azonban a hazai sörgyárak közül ez csak egy főzdének jelenthet valódi előnyt: a nemrég a Szemerey család érdekeltségébe került Pécsi Sörfőzdének. A kisüzemek messze elmaradnak, a három nagy sörgyár pedig többszörösen túlnőtt ezen.

A pénzcentrum.hu szerint a hitelkiváltásra sokan ódzkodva tekintenek, hiszen minek vennének fel hitelt, ha már amúgy is tele vannak tartozással, pedig az adósságrendező kölcsönök még a személyi kölcsönnél is alacsonyabb kamatozásúak, nem beszélve arról, hogy ezzel az ügyfelek megúszhatjuk az extra kezelési költségeket is. A portál arról készített összeállítást, hogy kinek és mennyire érheti meg egy ilyen konstrukció.

