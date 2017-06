Vadonatúj veszélyforrás a nyaralás közben

A bűnözők, köztük a világhálón otthonosan mozgó kiberbűnözők aktivitása nyáron sem csökken, ezért fel kell készíteni az utazásra a mobileszközeinket is. A szakemberek azt tanácsolják, mentsük le és töröljük az eszközről azokat a fájlokat, információkat, amikre a nyaralás során nem lesz szükségünk. Így más nem férhet hozzá a bizalmas adatainkhoz, számunkra azonban megmaradnak. Ne feledjük az eszközöket erős jelszóval és képernyőzárral védeni. Állítsunk be teljes tárhelytitkosítást, és frissítsük a vírusvédelmi szoftvereket. Kapcsoljuk be a helymeghatározást az eszközön akkor is, ha máskor nem használjuk. A mobileszközök fizikai biztonságáról se felejtkezzünk el. Csomagoláskor a laptopot, a tabletet ne tegyük a csomag külső, könnyen elérhető rekeszébe. Repülőn lehetőség szerint a kézipoggyászban tartsuk a mobileszközt. Nyilvános helyeken ne használjuk eszközeinket, ne hívjuk fel magunkra a tolvajok figyelmét. Szállodában a szobaszéfben tároljuk az eszközöket is. Étkezéskor, strandon ne hagyjuk őrizetlenül a mobilkészüléket, használjuk az értékmegőrzőt. Legyünk óvatosak a szállodákban, a repülőtereken, az éttermekben elérhető ingyenes wifihasználatnál. Sosem lehet tudni, ki üzemelteti a wifihálózatot és ki kapcsolódik hozzá, így azt sem, hogy az azon keresztül küldött és fogadott adatokat ki láthatja még. A wifi hotspot és az eszközünk közötti kapcsolat nem titkosított, így lehallgatható. Az ilyen, számunkra ismeretlen szolgáltatáson keresztül ne indítsunk banki utalást, ha muszáj, inkább a mobilinternetet használjuk. Ingyenes wifi esetén használjunk titkosított adatátvitelt, például virtuális magánhálózatot (VPN). A nyilvános számítógépek esetében is legyünk óvatosak; nem tudhatjuk, fertőzött-e, nem gyűjt-e adatokat, így kizárólag publikus információk – időjárás, menetrend, térkép, látnivalók – böngészésére használjuk - idézi a Magyar Idők a szakemberek tanácsait.

