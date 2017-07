Elbúcsúztatták Helmut Kohlt - a nap hírei

Helmut Kohl az európai újjászületésnek szentelte az életét, a demokrácia és a szabadság védelmezője, a kontinens egységesítésének főszereplője volt - jelentette ki Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke a néhai konzervatív politikus rendkívüli európai gyászszertartásán Strasbourgban. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke azt hangsúlyozta, hogy a politikus német és európai hazafi volt, aki európai Németországot akart. Az Európai Tanácsot vezető Donald Tusk azt emelte ki, hogy a volt kancellár egységes Európára törekedett. Angela Merkel német kancellár beszédében kijelentette: elődje mélyen meggyőződéses európai politikus volt, a belé vetett bizalom pedig segített lebontani az egységes Németországgal szembeni aggályokat.

Helmut Kohl egykori német kancellár a nemzetek és a kereszténység Európáját képviselte - mondta a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor a politikus rendkívüli európai búcsúztatását követően az M1-en felidézte: 1998-ban meglátogatta Helmut Kohlt, aki azt mondta neki, ami jó a magánéletben, az jó a politikában, és ami rossz a magánéletben az rossz a politikában is. Azt is mondta akkor: egyetlen biztos pont van, amire Európát értékek szempontjából építeni lehet, ez pedig a kereszténység.

Izrael véleménye szerint fontos tisztázást jelent a magyar külgazdasági és külügyminiszter közlése Horthy Miklós szerepéről - tudatta a zsidó állam budapesti nagykövetsége. Szijjártó Péter szombaton telefonon biztosította Izrael budapesti nagykövetét, hogy a magyar kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben.

Több jogszabályi változás lépett életbe. A parlament kormánypárti többségének májusi döntése értelmében a korábbi 5,3-ről 7 és fél százalékra nőtt a reklámadó. A szakmai szervezetek és az ellenzék is kifogásolta a módosítást. Változás az is, hogy ingyenes lett a közműcsatlakozás a családoknak, valamint a kis- és közepes vállalkozásoknak. Ugyancsak július elsejétől már 12 kormányablakban lehet adóügyeket intézni. Emellett rekord alacsonyra csökkent a szabad felhasználású Diákhitel-1 kamata. Szombattól a Magyar Posta felügyeli az étel- és italautomatákat. A rendszer pontos információkat ad az adóhivatalnak az automaták bevételéről is.

A kormánynak elsődleges fontosságú az egészségügy helyzete, ezt mutatja, hogy a jövő évi költségvetésben az ideinél 220 milliárd forinttal több fordítható az ágazatra - jelentette ki az egészségügyért felelős államtitkár. Ónodi-Szűcs Zoltán a Semmelweis-nap alkalmából azt mondta: a többlet forrás nagyobbik részét a bérek növelésére fordítja a tárca.

Az ellenzéki pártok szerint nincs mit ünnepelni az egészségügy napján, de köszönet illeti az emberfeletti munkát végző gyógyítókat. Az MSZP szerint a Fidesz semmit nem tesz az ágazatért, ezért a szocialisták - kormányra kerülésük esetén - visszaadják az egészségügynek azt a pénzt, amit a Fidesz ellopott. A Jobbik is közölte: azon munkálkodik, hogy az egészségügyi dolgozók a legnagyobb megbecsülésben és biztonságosabb körülmények között végezhessék munkájukat. A DK szerint ezen a napon betegségügyről beszél az ország, miután orvosok és ápolók hagyják el az országot, folyamatosan romlik a gyógyító intézmények állapota és rettenetes körülmények várják a betegeket.

Jövőre havi százezer forint adókedvezményt kapnak a háromgyermekes családok, ami éves szinten 1,2 millió forint megtakarítást jelent – jelentette be a család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár. Novák Katalin azt mondta: az adókedvezmény minden további gyermek esetén újabb 33 ezer forinttal emelkedik.

Csaknem minden pénzintézetnél nőtt a családi otthonteremtési kedvezmény igénylések száma és a többszörösére nőtt a folyósított összeg is az első öt hónapban. A trend is megfordult: az új lakás vásárlásához vagy építéséhez benyújtott kérelmek száma már meghaladja a használt lakásra beadottakét.

Szilárdnak és szélsőségektől mentesnek nevezte Magyarország közbiztonságát a belügyminiszter a budapesti Kapisztrán téren tartott tisztavató ünnepségen. Pintér Sándor hozzátette: ez és a társadalmi összefogás alapozhatja meg Magyarország gyors fejlődését. A belügyminiszter a Közszolgálati Egyetem 212 végzős hallgatójától bátor helytállást és kitartást kért.

Azok a társadalmak maradtak fenn hosszan, amelyek nagyon megbecsülték a közösséget szolgálók rétegét - mondta a főpolgármester, a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnöke a közigazgatás napja alkalmából rendezett ünnepségen. Tarlós István a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete rendezvényén kifejtette: a köztisztviselők, a közalkalmazottak tartják fenn az államigazgatást, ezért anyagilag és erkölcsileg is meg kell becsülni őket.

