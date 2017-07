Lekéste az adategyeztetés határidejét? Még visszakaphatja a mobilszámát

Az adategyeztetési határidőt, június 30-át követően is visszaadhatják a szolgáltatók a feltöltőkártyás előfizetésekhez tartozó mobilszámokat és azok egyenlegét azoknak, akik nem azonosították magukat időben, de később megteszik ezt.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) korábbi közlése szerint a Telekom, a Telenor és a Vodafone a SIM-kártyák körülbelül 60 százalékát ellenőrizte. Felidézték, hogy adategyeztetés híján a 2017. előtt vásárolt előrefizetős SIM-kártyákhoz tartozó szolgáltatás és szerződés megszűnik szombaton, de annak nincs jogi akadálya, hogy az előfizetők - utólagos azonosítás esetén - új szerződéssel visszakaphassák hívószámukat és egyenlegüket. Az NMHH hozzátette: sokan valószínűleg szándékosan nem egyeztetik a SIM-kártyájukat, mert nem kívánják azokat tovább használni.

Az MTI kérdésére a hatóság közölte: az NMHH rendeleti szabályozása nem határozza meg, hogy az inaktívvá vált telefonszámokat mennyi ideig lehet visszaadni, illetve mennyi idő után lehet másik ügyfélnek kiosztani, így a mobilszolgáltatók ezt az általános szerződési feltételek szerint szabályozhatják.

A Telenor azt közölte, hogy többféle megoldást is kínálnak hívószámuk és egyenlegük visszaállítására azoknak a feltöltőkártyás ügyfeleiknek, akik a június 30-i határidőig nem egyeztették adataikat, és akiknek kártyáját július 1-je után lekapcsolják.

Az ügyfeleknek egy egyedi azonosító kódot tartalmazó SMS-t küldenek június 30-án a nem egyeztetett SIM kártyára, a kóddal az ügyfelek a június 30-i határidő után is be tudnak lépni a www.telenor.hu oldalon az online felületre, ahol új szerződést köthetnek. Az online felületet július 6-tól érhetik el az ügyfelek, illetve személyesen is köthetnek új szerződést kötni a Telenor üzletben.

Az új szerződéssel augusztus 31-ig a korábbi feltöltőkártyás hívószám és egyenleg visszaállítható, ezt követően 2018. február 28-ig pedig korábbi hívószámukat kaphatják vissza az ügyfelek - írja a Telenor.

A Magyar Telekom is jelezte, hogy a nem regisztrált Domino SIM-kártyákra olyan kódot küldenek sms-üzenetben, amellyel szeptember 30-ig online is meg lehet kötni az új szerződést és ezzel visszaállhat a régi hívószám, valamint az egyenleg.

A Vodafone, a többi szolgáltatóhoz hasonlóan, azt közölte, hogy a július 1-jével törölt szerződések helyett az utólagos adategyeztetést követően biztosítják a régi telefonszám, SIM-kártya és egyenleg továbbvitelét, határidőt azonban egyelőre nem határoztak meg.

