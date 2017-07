Nem, nem jó ötlet! Problémás esetek a Balatonnál

Az első komoly vízirendészeti időszak a pünkösdi hétvége volt, a mostani már nem volt annyira megterhelő, mert látható volt a készülő időjárás-változás és sokan figyelték az előre kiadott viharjelzést – mondta el a Balatoni Vízirendészeti Kapitányság vezetője.

Horváth László szerint a legnagyobb problémának a szakemberek azt tartják, ha viharjelzés esetén elsodródunk a parttól vagy az elúszott eszközök: labda, matrac után indulunk.

„Ha valakinek nincs vízbiztonsága, kerülje a mély vizet. Az idegen vizekkel óvatosan kell bánni, és ismerni kell a viharjelzést.”

Nyáron a vízirendészek megerősített szolgálatot látnak el a víz közelében. A nagy rendezvények biztosítása, a viharjelzések betartatása, a tó teljes felügyelete rengeteg erőt, eszközt és energiát igényel – ezek most mind adottak, de a felelős víziközlekedési magatartás is szükséges a balesetek megelőzéséhez – hangsúlyozta Horváth László.

„Rengeteg saját észleléses mentésünk is van, ha látjuk, hogy valaki besodródik a gumicsónakkal, matraccal, vagy túl messzire megy úszni és elfárad, kiúszni már nem képes egyedül és sok vitorlázó és szörfös is segítségre szorul, hiszen műszaki hibák is történhetnek.”

