Botka László újabb vihart kavart a szocialista párton belül

Újabb vihart kavart a szocialista párton belül, hogy Botka László a Deák-kör 2014-es elképzeléseinek megfelelően alapvetően pártonkívüliekből állított fel árnyékkormányt.

A Magyar Idők elnökségi forrásai szerint a miniszterelnök-jelölt a Lendvai Ildikó, Szekeres Imre és Juhász Ferenc által fémjelzett társaság elképzeléseit hajtja végre.

Komoly belső ellentétek forrásává vált az MSZP-n belül Botka László árnyékkormánya, amelyről a miniszterelnök-jelölt a Vasárnapi Híreknek adott interjújában elmondta: alapvetően külsős szakemberekből áll majd össze. A Magyar Idők információi szerint a tagok kiválasztása lényegében már megtörtént, a folyamatra pedig – és általában Botka politikájára is – döntő befolyással volt a 2014-ben alapított Deák Ferenc Kör.

A Lendvai Ildikó, Szekeres Imre és Juhász Ferenc által fémjelzett társaságtól származik például a „totális ellenzékiség” gondolata. Már a zászlóbontáskor kiadott nyilatkozatukban megfogalmazták, a látszatát is el kell kerülni annak, hogy az MSZP bármilyen háttéralkut köt a kormánypártokkal. Figyelemre méltó, hogy a plakáttörvény tárgyalásakor a szocialisták módosító javaslatát ugyanezzel az indokkal vonatta vissza Botka László.

Az MSZP kormányfő-jelöltje most a Vasárnapi Híreknek nyilatkozva meg is ismételte: „semmi olyasmit nem támogatok, aminek az a vége, hogy csak az MSZP és a Fidesz szavaz együtt!” Az árnyékkormány felállításának ötlete szintén a Deák-körösöktől, egészen pontosan Lendvai Ildikótól származik. Lendvai legalább 2015 óta szorgalmazza egy, akár többségében párton kívüli szakemberekből álló testület felállítását. Botka most ugyanezt teszi, és az érvei is hasonlóak. Mint fogalmazott: „határozott célom, hogy az embereknek bizonyítsam: tudunk kormányozni.”

További párhuzamként említhető, hogy a Deák-kör 2014-es memoranduma erős, lényegében vitáktól, ellenkezéstől mentes vezetést követelt a pártnak, amit – ha némiképp más formában is, de – a szegedi polgármester keresztülvitt, amikor felállította az Országos Választási Bizottságot és vétójogot követelt magának számos kérdésben. Lendvaiék vetették fel három évvel ezelőtt azt, hogy az MSZP-nek látványosan meg kell tagadnia a 2010 előtti politikáját, Botka – bár a Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején országgyűlési képviselő is volt és sorra megszavazta a kormány előterjesztéseit – ennek is eleget tett. Végezetül megemlíthetjük azt is, hogy a Deák-körösök a liberális elhajlás ellentételezésére baloldali rendszerkritikát szorgalmaztak. Az MSZP miniszterelnök-jelöltje erre azzal a már Rákosiék által is kedvelt baloldali szlogennel indította kampányát, hogy „Fizessenek a gazdagok!”

